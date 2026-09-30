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Литва готова платити за постійне розміщення американських військ у країні, – Bloomberg

Литва також розглядає можливість внесення змін до конституційних обмежень щодо ядерної зброї. 

Литва готова платити за постійне розміщення американських військ у країні, – Bloomberg
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Литва готова фінансувати витрати, необхідні для постійного розміщення американських військових на своїй території. Вільнюс уже порушував це питання перед Вашингтоном, щоб закріпити американські безпекові гарантії.

Про це прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми безумовно погодилися б на це, якщо вони готові", – сказав Сінкявічюс, додавши, що обговорював це питання із представником президента США Дональда Трампа, Джоном Коулом.

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Прем'єр також привітав рішення адміністрації Трампа направити до Литви нову ротацію чисельністю до 1000 американських військових. За його словами, це дозволило країні почуватися безпечніше на тлі "імперських мрій" Росії.

Сінкявічюс заявив, що Литва прагне посилити безпеку на східному фланзі НАТО на тлі російської агресії проти України. Нещодавно країни регіону зіткнулися з кількома випадками проникнення безпілотників у повітряний простір, а винищувачі НАТО збили російський безпілотник, який потрапив до Литви з боку Білорусі.

Президент Литви Гітанас Науседа припустив, що безпілотник, імовірно, прямував до України, але був відхилений через роботу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас Сінкявічюс заявив, що литовські розвідувальні служби наразі не фіксують підвищення ризику масштабної російської військової операції проти країн Балтії.

Литва також збільшила оборонні видатки. У 2026 році країна спрямовує на оборону 5,38% ВВП, а у 2027 році планує зберегти цей показник на рівні щонайменше 5%.

Крім того, Литва розглядає можливість внесення змін до конституційних обмежень щодо ядерної зброї. За словами Сінкявічюса, це могло б дозволити транзит ядерної зброї союзників через литовську територію та не мало б на меті ескалацію.

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