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Литва вручила Росії дві ноти протесту через диверсію в Естонії та атаки на Україну

МЗС Литви висловило Росії протест через підпал будівлі Milrem Robotics в Естонії.

Литва вручила Росії дві ноти протесту через диверсію в Естонії та атаки на Україну
МЗС Литви
Фото: BNS

Міністерство закордонних справ Литви вручило Росії дві ноти протесту. Одна стосується диверсії в Естонії, інша – обстрілів РФ по Україні, пише LRT.

Російського дипломата, якого викликали до МЗС Литви, повідомили про позицію литовської сторони та вручили дві ноти протесту.

Перша стосується підпалу будівлі компанії Milrem Robotics у Таллінні 15 серпня. Естонська влада покладає відповідальність за цей інцидент на Росію.

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У МЗС Литви заявили, що країна разом із союзниками реагуватиме на дії Росії, які порушують міжнародне право, зокрема диверсії, саботаж і кібератаки.

У литовському відомстві також наголосили, що дії проти одного із союзників слід розглядати як загрозу безпеці всієї євроатлантичної спільноти.

Другу ноту протесту литовське МЗС вручило через систематичні російські атаки на Україну.

Зокрема, 28 вересня російські війська завдали удару по історичній будівлі Національної академії наук у Києві. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще десятки були поранені. Також пошкоджень зазнали медичний заклад, фармацевтичне підприємство та автозаправна станція.

За даними МЗС Литви, того дня в Україні загинули щонайменше дев'ятеро людей, понад 80 зазнали поранень, серед них троє дітей.

У ніч проти 29 вересня обстріли продовжилися. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, навчальний заклад та об'єкти інфраструктури.

У литовському МЗС наголосили, що захист цивільного населення та цивільних об'єктів, зокрема медичних, наукових і освітніх установ, є однією з фундаментальних вимог міжнародного гуманітарного права.

Литва закликала Росію негайно припинити агресію проти України та дотримуватися норм міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

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