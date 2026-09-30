​В Естонії закликали повністю закрити кордон із Росією: як відреагували в уряді

Країна вже суттєво обмежила роботу пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Депутат парламенту Естонії від партії Isamaa Хелір-Валдор Сеедер закликав уряд повністю закрити чинні пункти пропуску на кордоні з Росією. Вивільнені ресурси він запропонував спрямувати на допомогу Латвії в охороні її кордону з Білоруссю.

Про це пише ERR.

Під час парламентської години запитань Сеедер заявив, що через міграційну ситуацію в регіоні Естонія стикається з додатковими навантаженнями та ризиками для безпеки. За його словами, Нарва залишається одним із транзитних каналів між Росією та Європою.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у відповідь зазначив, що країна вже суттєво обмежила роботу пунктів пропуску на кордоні з Росією. Частину з них закрили, а години роботи інших скоротили. Крім того, посилили митний контроль, щоб не допустити потрапляння до Росії санкційних товарів.

Міхал наголосив, що Естонія може оперативно закрити пункти пропуску, якщо цього вимагатиме ситуація.