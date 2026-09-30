Politico: ЄС запропонує країнам-кандидатам, зокрема Україні, поступову інтеграцію до єдиного ринку

Ці економічні переваги будуть обумовленими: їх можуть скасувати, якщо країни, що не є членами ЄС, відступатимуть від демократичних принципів або передаватимуть чутливі технології недружнім урядам.

Європейський Союз відкриє свою масштабну економіку для країн, що очікують на вступ до його блоку – за умови, що вони погодяться виступити разом із ЄС проти ворожих держав і промислових конкурентів.

Про це йдеться в проєкті пропозиції Європейської комісії, з яким ознайомилося видання POLITICO.

Згідно з планом, країнам-кандидатам – деякі з яких чекають на членство в ЄС десятиліттями – запропонують безпрецедентну “поступову інтеграцію” до єдиного ринку, зокрема безперешкодну торгівлю та доступ до дослідницьких програм, ще на етапі розгляду їхніх заявок.

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“Єдиний ринок є головним пріоритетом для економічного зближення”, – зазначено в огляді пільг для країн-кандидатів до вступу.

Серед сфер, що розглядаються для поглиблення співпраці, – напівпровідники, квантові технології, біотехнології, штучний інтелект і космічна галузь.

Цей перегляд політики, що здійснюється під керівництвом Александра Адама – провідного радника президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і колишнього помічника президента Франції Еммануеля Макрона, – має на меті докорінно змінити підхід ЄС до сусідніх країн. Наразі майже всі економічні переваги тіснішої співпраці доступні лише країнам-членам, тоді як від моменту вступу Хорватії у 2013 році до Союзу не приєдналася жодна нова держава.

У межах запропонованого Адамом пакета заходів Україні, Молдові, Албанії та Чорногорії буде запропоновано “дорожні карти”, покликані прискорити процес вступу найближчими роками. Водночас для інших країн – Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини, Сербії та Туреччини – цей процес затягується, що посилює побоювання щодо їхнього віддалення від ЄС або зближення з Росією чи Китаєм.

“Рання інтеграція відкриє можливості для бізнесу Союзу, зміцнить європейські ланцюги створення вартості та зменшить стратегічні залежності. Комісія визначить сфери, де підтверджене узгодження регуляторних норм і спроможність їх виконання дозволять ширше брати участь у дослідженнях, інноваціях та промисловій співпраці, а також забезпечать ширший доступ до ринку. Пріоритет надаватиметься можливостям, які прискорюють підготовку до вступу та відповідають спільним економічним і стратегічним потребам”, – також йдеться у документі.

Які економічні переваги запропонують країнам-кандидатам

Згідно з планом Комісії, економічні переваги, що пропонуються країнам-кандидатам, залежатимуть від їхньої підтримки зовнішньополітичних цілей ЄС, а доступ до єдиного ринку – від того, чи утримуватимуться вони від передачі ключових технологій ворожим державам і торговельним конкурентам.

“У міру поглиблення промислової та ринкової інтеграції участь у чутливих секторах має супроводжуватися співпрацею у сферах перевірки інвестицій, експортного контролю, виконання санкцій та захисту чутливих технологій”, – зазначено в огляді.

Під час оцінювання можливостей доступу буде братися до уваги стратегічна узгодженість, критичні залежності та спроможність управляти ризиками для інфраструктури й ланцюгів постачання. Якщо ці умови не виконуються, обсяг участі буде коригуватися.