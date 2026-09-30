"Схеми" встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка

Апартаменти знаходяться в історичному будинку на березі Женевського озера, в одному з найпрестижніших районів міста.

Колишня дружина ексміністра енергетики і юстиції та фігуранта справи "Мідас" Германа Галущенка протягом 2025 року разом з дітьми мешкала у квартирі площею 220 кв. м у Женеві, оренда якої за рік обійшлась у майже 4,5 мільйона гривень (приблизно $9 тисяч на місяць).

Про це йдеться в розслідуванні "Схем".

Зазначається, що апартаменти розташовані на набережній Гюстав-Адор в історичному будинку на березі Женевського озера, в одному з найпрестижніших районів міста.

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У НАЗУ повідомляли, що Галущенко не задекларував ці апартаменти у своїй декларації, яку він подав при звільненні. Сам Галущенко, під час перевірки відомством його звітності, пояснив, що не знав про таку оренду.

15 вересня голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що після її звернення було здійснено перевірку декларації Галущенка від початку 2025 року до 19 листопада – дня звільнення його ВР з посади міністра юстиції. В НАЗК дійшли висновку, що Галущенко приховав дані на суму понад 55,5 мільйонів гривень, що підпадає під ознаки "декларування недостовірної інформації". У переліку, зокрема, - орендована квартира у Швейцарії площею 220 кв. м.

У висновку НАЗК зазначено, що під час перевірки колишня дружина посадовця, Ольга Богданова, повідомила, що вони проживали там протягом 2025 року – на підставі договору оренди, але копію не надала. У поясненнях для НАЗК Галущенко стверджував, що у 2022 році розлучився з дружиною, яка опікується спільними дітьми (при тому, що в 2023 році задекларував новонародженого сина з документами у Швейцарії, - ред.) – і нічого не знав про оренду.

Як з'ясували "Схеми", будинок з апартаментами Галущенка розташований неподалік історичного парку Ла Гранж та вздовж лівого берега Женевського озера - в одному з найдорожчих районів міста. Будинок зведений на початку минулого сторіччя і внесений до переліку архітектурної спадщини Женеви.

Відповідно до реєстру нерухомого майна, власниками будинку та ділянки під ним є Жорж і П'єр Носалі. У 2017 році швейцарський вісник SHAB зазначав їх кредиторами у справі про борги за оренду приміщень в цій будівлі, а у 2018 році місцева ремонтна компанія опублікувала інформацію про замовлення ними ремонту даху цього ж будинку. Найімовірніше чоловіки володіють цим будинком щонайменше з 2001 року.

«Схеми» знайшли і друге підтвердження, що ексдружина Галущенка часто бувала саме в цьому районі Женеви - про це свідчать її відгуки на Google картах поблизу набережної. Зокрема, жінка описувала свої враження після візиту в магазин оптики, масажний салон та пірсинг-салон. Відгуки датовані 2023 та 2024 роками. Журналісти також знайшли відгук Богданової про відвідування неподалік від будинку спа-салону, на початку цього року.

Якщо взяти за основу вартість оренди за 2025 та порахувати загалом за всі роки, починаючи з 2023 по 2026, то за час проживання у Женеві родина могла витратити до 20 мільйонів гривень.

Журналісти окремо звернули увагу, що неподалік будинку розташоване архітектурне бюро ексдружини Галущенка - Bogdanova Architects. Аналіз "Схем"показав, що менеджери, яких обирала Богданова для свого бізнесу, нерідко ведуть до офшорів. Наприклад, з лютого 2023 року виконавчою директоркою була Крістін Брайтлер – керівниця швейцарського офісу компанії Dixcart, що спеціалізується на створенні компаній та управлінні приватним капіталом і трастами. Наступні після неї менеджери – пов'язані з офшорними структурами за даними витоків ICIJ (розслідування Paradise Papers), а також фірмою Comatrans SA, яка фігурувала у розслідуванні НАБУ щодо можливого завищення вартості ремонту доріг в Одесі та виведення коштів за кордон службовими особами Одеської міської ради.

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Журналісти намагалися зв’язатися з адвокатами Галущенка, проте двоє з них на повідомлення та дзвінки не відповіли, ще одна захисниця зазначила, що не дає коментарів.

Герман Галущенко і справа «Мідас»

Галущенко є одним з основним підозрюваних по справі про організацію корупційної схеми в "Енергоатомі", згідно з якою усі контрагенти були змушені платити відкати. У справі фігурують посадовці "Енергоатому" і ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов, а основним підозрюваним є бізнесмен Тимур Міндіч.

Галущенку інкримінували відмивання коштів та участь у злочинній організації. За інформацією антикорупційних органів, через довірену особу ексміністра злочинна організація отримала понад $112 млн.

Він перебував у СІЗО, але вийшов під заставу після того, як суд зменшив її з 200 до 150 мільйонів грн. 105 млн внесли три фірми з доволі сумнівною прибутковістю.

Найбільший внесок – 54 мільйони гривень – зробила компанія «Тетрас Оптіма», яка офіційно займається оптовим продажем деревини. Фірмою володіє Тетяна Ліннікова з Харківщини. Згідно з офіційними звітами за 2023 рік, чистий заробіток компанії склав символічні 35,6 тисяч гривень, а вже у 2026 році держава судилася з нею через податковий борг у 4 тисячі гривень.

Ще 46 мільйонів гривень перерахувала новостворена броварська компанія «Гіран Констракт», яка торгує сантехнікою і опалювальним обладнанням. За інформацією системи YouControl, підприємство має статутний капітал усього 5 тисяч гривень, нульові прибутки за минулі роки й лише одну особу в штаті.

Ще 5 мільйонів гривень додала харківська компанія «Скайт Рітейл» (також спеціалізується на деревині). У її звітності за 2023 рік колишній власник Дмитро Островський декларував повну відсутність доходів і капітал у 200 тисяч гривень. Згодом фірма перестала звітувати, змінила реєстрацію на Київську область, а новою бенефіціаркою стала Тетяна Степних.

19 серпня НАБУ опублікувало подробиці справи про відмивання 150 млн для застави Галущенку через державний банк.