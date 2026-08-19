НАБУ опублікувало подробиці справи «Форест Гамп»: йдеться про відмивання 150 млн для застави

Національне антикорбюро опублікувало деталі спецоперації «Форест Гамп» з викриття злочинної організації у владі. За даними слідства, йдеться про легалізацію 150 млн гривень готівкою. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

НАБУ не назвало прізвища, але можна припустити, що йдеться про Германа Галущенка. За інформацією слідчих, до складу організації, що легалізувала кошти, входили:

заступник голови Офісу президента (за інформацією LB, Ірина Мудра)

екснардеп

голова державного банку

голова наглядової ради державного банку

інші особи

«Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджував та контролювався ним. На початку схеми організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ "Сенс Банк". Це дало їм можливість використовувати його в своїх інтересах», – повідомив детектив НАБУ Михайло Романюк.

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Заступниця голови ОП на задокументованих розмовах обговорювала візит голів банку і наглядової ради.

Фото: скриншот відео

Фото: скриншот трансляції Запис розмов фігурантів справи

НАБУ зафіксувало факти намагання втручання в свою діяльність та інших антикорупційних органів. Заступниця голови ОП обговорювала вибори до громадської ради Бюро й збір голосів за конкретних кандидаток. Також йшлося, що якщо вибори на голову САП виграє нинішній очільник САП Олександр Клименко, то, за версією посадовиці ОП, їм всім «пи;а».

Фото: скриншот

Організатори схеми обговорювали внесення застави. Участь в розмові брав екснардеп на ім'я Максим казав помічнику, що за Германа привезли 200 мільйонів, але про це нікому не можна говорити, навіть Вадіку. Заступниця голови ОП була вражена, що привезли машину з грошима. Вона питала, як провести ці кошти, аби не зацікавився Фінмон.

Для реалізації схеми учасники залучили підконтрольні компанії і фізичних осіб. Також залучили топменеджмент державного банку.

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Екснардеп розповідав заступниці голови ОП про домовленість з керівником правління «Сенс Банку». Перший транш у 50 млн гривень передали до офісу екснардепа. З них 15 млн передали довіреній особі, 35 передали до «пральні» – конвертаційного центру.

Фото: скриншот відео

Після цього екснардеп повідомив впливовому бізнесмену про отримання траншу. Цього ж дня доставили другий транш у розмірі 10 млн гривень.

Фото: скриншот

Голова наглядової ради банку звітував заступниці голови ОП про зарахування коштів на рахунки задіяних у схемі підприємств.

Третій транш у 70 млн грн доставили до офісу екснардепа і розділили на три частини: 20 млн отримала довірена особа, решту передали до конвертаційного центру.

Фото: скриншот

Фото: скриншот відео

Четвертий транш на 20 млн грн реалізували за старою схемою.

29 червня 2026 року фігуранта справи «Мідас» звільнили під заставу в 150 млн гривень. 19 серпня детективи і прокурори повідомли про підозру учасникам організації, що забезпечили внесення цієї застави за рахунок нелегальних коштів.

На завершення ролику додали слова заступниці голови ОП, яка обговорювала слова невказаної людини, яка казала, що боротися з корупцією непотрібно, треба її систематизувати і контролювати.