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Комітет ВР з питань регламенту підтримав заяви нардепів “Слуг народу” про складання мандатів

Остап Шипайло та Андрій Жупанін пояснили складання мандатів тим, що отримали кращі пропозиції, ніж депутатські повноваження.

Комітет ВР з питань регламенту підтримав заяви нардепів “Слуг народу” про складання мандатів
Фото: Верховна Рада

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України підтримав заяви народних депутатів від фракції “Слуга народу” про складання мандатів. Надалі за дострокове припинення повноважень нардепів Остапа Шипайла та Андрія Жупаніна має проголосувати Верховна Рада. 

Про це повідомляє LB.ua.

Свої рішення нардепи пояснили тим, що отримали кращі пропозиції, ніж депутатські повноваження.

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“У мене є пропозиція у приватному секторі… І пропозиція в державному, так скажемо, секторі. Буду вибирати. Просто зараз важко про це говорити, бо навіть немає такого права вибирати. Дякую. Давайте голосувати”, – виступав Шипайло на засіданні комітету онлайн. 

Остар Шипайло
Фото: Скріншот
Остар Шипайло

Жупанін також заявив, що отримав пропозицію, від якої не може відмовитися, оскільки прагне вибудувати кар'єру в енергетичному секторі.

“Якщо бути чесним з вами, то є пропозиція, від якої я не можу відмовитися, тому що я людина кар'єрна. У мене є напрямок вибудувати кар'єру в енергетичному секторі. Те, що можна було почерпнути з діяльності у Верховній Раді, мені здається, я почерпнув, тому що можливостей для зростання в межах парламенту вкрай мало”, – сказав депутат.

Він додав, що вже тривалий час перебував у пошуках нового виклику, а набутий за останні сім років досвід в енергетиці хоче спрямувати в практичну площину – зокрема, у підготовку країни до зими та будівництво нових об'єктів генерації.

На запитання членів комітету про те, до якої державної структури він переходить, Жупанін відповісти відмовився, пояснивши, що це може вплинути на голосування.

“Я вам скажу до прикладу: йду в державний "Нафтогаз". Є колеги, які скажуть: "Ой, державний Нафтогаз". Ваша людина точно може повпливати на голосування зараз у комітеті”, – навів приклад депутат.

За його словами, рішення про складення мандата залежить від голосування більшості колег у парламенті, тож коментувати деталі до голосування він вважає передчасним. Жупанін пообіцяв оприлюднити інформацію про своє нове місце роботи в п'ятницю, якщо у четвер вдасться скласти мандат.

Андрій Жупанін
Андрій Жупанін

  • Верховна Рада на засіданні 18 серпня отримала двох народних депутатів: Богдана Моркляника і Вікторію Резнікову. Вони обиралися за списками «Слуги народу» й отримали змогу поповнити лави депутатів через складання повноважень Віталієм Безгіним і Денисом Масловим, які перейшли в Кабмін. 
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