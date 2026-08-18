Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн

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Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини, які розпочали місію в Україні.

Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

"Поінформував про дипломатичну роботу для наближення миру та важливість підтримки України на тлі посилення російських обстрілів і підготовки до зими", - зазначив Зеленський.

Глава держави обговорив з дипломатами спільні пріоритети: розвиток торговельно-економічних відносин та окремих сфер співпраці.