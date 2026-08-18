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Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн

Президент обговорив з послами основні пріоритети співпраці.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн
президент Володимир Зеленський
Фото: Зоряна Стельмах

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини, які розпочали місію в Україні.

Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

"Поінформував про дипломатичну роботу для наближення миру та важливість підтримки України на тлі посилення російських обстрілів і підготовки до зими", - зазначив Зеленський.

Глава держави обговорив з дипломатами спільні пріоритети: розвиток торговельно-економічних відносин та окремих сфер співпраці.

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