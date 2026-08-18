Кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ ВР розгляне завтра

Сьогодні у кандидатів буде зустріч із фракціями, а завтра – голосування за Міноборони та МЗС.

Верховна Рада завтра розгляне кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Цю інформацію LB.ua також підтвердили джерела зі «Слуги народу».

За словами Железняка, на Погоджувальній раді оголосили, що сьогодні у кандидатів буде зустріч із фракціями, а завтра — голосування за Міноборони та МЗС. Подання на Євгена Хмару та Андрія Сибігу, за інформацією Железняка, президент має внести сьогодні ввечері.

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Джерело LB.ua у фракції «Слуга народу» додало, що засідання профільного комітету заплановане засідання за участі виконувача обов'язків міністра закордонних справ, але з інших питань, о 14:30.

«Якщо ж кандидатури внесуть увечері, то на 9-ту ранку доведеться скликати засідання комітетів», – сказав нардеп.

Ще один народний депутат підтвердив інформацію про завтрашнє голосування: «На погоджувальній раді перед пленарним засіданням нам повідомили, що завтра буде голосування за міністра оборони Хмару та міністра закордонних справ Сибігу. Голоси будуть точно. Жодної інтриги. Та ніякої затримки у президента із поданням не було. Із протестами, відверто скажемо, професійних бомжів (так депутат назвав мітингарів. – Ред.) це не пов'язано. Хоча ще є питання, як Хмара, який є військовий, стане міністром, бо це протирічить чинному закону».

Водночас інший співрозмовник LB.ua серед нардепів налаштований менш категорично.

«Не поміняємо закон під Хмару. Перші проти цього будуть партнери. Теоретично можемо приліпити, що воєнний стан, але це таке», – сказав він.

За наявною у нього інформацією, на голосування Євген Хмара піде вже не у статусі військового.