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Кабмін схвалив Програму діяльності. Прем'єр очікує на оперативний розгляд у Верховній Раді

Кожен напрямок матиме відповідальну особу. 

Кабмін схвалив Програму діяльності. Прем'єр очікує на оперативний розгляд у Верховній Раді
Сергій Корецький
Фото: Telegram Сергія Корецького

Кабінет міністрів схвалив програму своєї діяльності. Документ у встановлений законом термін передали на розгляд Верховної Ради.

Прем'єр Сергій Корецький у дописі в Facebook повідомив, що в програмі зафіксовано принципи роботи уряду, основні цілі й конкретні завдання. За кожним напрямком є «чітка персональна відповідальність». 

«Розраховуємо на якнайшвидший розгляд програми парламентом. Основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат», – сказав він. 

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Контекст

Сергій Корецький був призначений прем'єром у липні цього року. Президент повідомив про рішення оновити уряд лише за кілька днів до цього, і кандидат на головну посаду не встиг підготувати програму діяльності на момент призначення. 

Нещодавно на засіданні Ради коаліції, до якої входять представники уряду, Офісу президента і глави парламентських комітетів, Кабінет Міністрів представив проєкт своєї програми. Публічно чернетку документу не презентували, і навіть не всі народні депутати встигли з ним ознайомитися.

LB отримав проєкт і проаналізував його. Він містив 86 сторінок і понад 400 завдань. Документ побудований навколо чотирьох напрямів: оборона і стійкість держави, людський капітал, європейська держава та відновлення й економічне зростання. Програма структурована за принципом KPI, але в ній не було ані боротьби з корупцією й верховенства права, ані реформи оплати праці військових чи змін у системі мобілізації, ані конкретики щодо судової реформи, йдеться у матеріалі Анни Стешенко про політично-оборонну частину проєкту. 

У другій частині аналізуємо економічні і соціальні плани. Зокрема, намір підняти мінімальну пенсію до 6000 гривень. 

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