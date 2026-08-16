До якого рівня уряд обіцяє збільшити мінімальну пенсію, зарплату медиків та освітян, про плани підготовки до зими та побудови укриттів, підтримку ветеранів і бізнесу, відновлення інфраструктури та зміни у фіскальній політиці – читайте у матеріалі.

Продовжуємо аналізувати проєкт програми уряду Сергія Корецького на 2026–2027 роки, представлений наприкінці тижня на засіданні Ради коаліції, до якої входять представники уряду, Офісу президента і глави парламентських комітетів. Зокрема — економічний, енергетичний і соціальний блоки документа. Першу частину аналізу, що стосувалася політичних та оборонних питань, читайте тут .

Фото: Телеграм Сергія Корецького Сергій Корецький

Мінекономіки: від «економіки мобілізації» до «сталого життя в умовах довготривалої невизначеності»

Уряд оголошує зміну економічної парадигми — перехід від моделі «економіки мобілізації» до моделі «сталого життя в умовах довготривалої невизначеності», де драйверами стають приватні інвестиції, технологічне оновлення і продуктивність.

Одне з завдань — безперебійна робота системи бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Це єдине завдання програми, де замість календарної дати вказаний термін виконання «протягом воєнного стану».

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Підтримка бізнесу зведена до вже наявних інструментів: удосконалення програм «5-7-9 відсотків» із фокусом на інвестиційні цілі, політики «Зроблено в Україні», програми «Промисловий Рамштайн», умови для проєктів в мілтек-секторі, дерегуляція для мікропідприємців, лібералізація ринків. Жодне з цих завдань не має чітких дедлайнів і показників вимірювання ефективності.

Фото: скрин проекту програми

На ринку праці уряд обіцяє ухвалити і впровадити новий Трудовий кодекс, запустити Єдину інформаційно-аналітичну систему «Обрій», програму перекваліфікації, інституційну трансформацію Державної служби зайнятості, провести детінізацію ринку і розвивати іпотечне кредитування. У сфері державної власності — активізувати велику приватизацію та продаж підсанкційних активів до грудня 2027 року, запустити Фонд добробуту, продаж спеціальних дозволів на надра стратегічного значення (графіт, титан) і угоди про розподіл продукції щодо літію та урану.

У сфері захисту довкілля — розширення природоохоронної території на 14 тисяч гектарів до 2027 року, гармонізація кліматичної політики зі стандартами ЄС тощо.

Державні фінанси та податки

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк зазначає, що уряд прагне збільшити податкові надходження на 15% у 2026 році, а у 2027 році — збільшити доходи бюджету щонайменше на 20% до плану 2026 року; розпочати процедуру продажу «Сенс Банку» та «Укргазбанку» у 2027 році; утримати середньозважену вартість державного боргу на рівні не вище 5%; підготувати портфель проєктів відновлення більш як на $50 мільярдів (йдеться не про гроші, а лише про підготовку обґрунтування); збільшити частку переробленої продукції в аграрному експорті до 63%, а сам цей експорт — щонайменше на $4 млрд до 2027 року.

«По податкових чи митних змінах тут конкретики немає», — зазначає Железняк: у документі написано про гармонізацію законодавства із ЄС та ОЕСР, а щодо малого та середнього бізнесу наведені лише загальні фрази про «дерегуляцію».

«Виводити економіку з тіні теж планують, щоправда, поки що ставлять задачу з нуля „розробити і реалізувати комплекс заходів“», — додає депутат.

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Середній строк до погашення державного боргу Мінфін зобов’язується утримувати на рівні не менше 12 років, а законодавство — привести до Директив ЄС і стандартів FATF у контексті приєднання до SEPA.

Фото: facebook/КП 'Київтеплоенерго'

Енергетика і зима

Міненерго має вісім операційних цілей. Серед них планові ремонти обладнання АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС і ГАЕС загальною потужністю не менше 8 ГВт для проходження осінньо-зимового періоду; введення в експлуатацію не менше 800 МВт розподіленої газової генерації, з них не менше 200 МВт —державними енергокомпаніями (2026 рік); формування гарантованого страхового запасу природного газу до листопада 2027 року; створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів відповідно до вимог ЄС (2027 рік) тощо. Найрадикальніше зобов’язання блоку — передача до сфери управління Фонду державного майна 100% підприємств паливно-енергетичного комплексу, визначених для передачі з метою приватизації або ліквідації, до 2027 року. Переліку цих підприємств у програмі немає.

Фото: скрин проекту програми

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Уряд планує завершити підготовку до інтеграції ринків електроенергії та газу до внутрішнього ринку ЄС, забезпечити незалежність операторів системи передачі електроенергії та газотранспортної системи, запровадити ринок довгострокових договорів і прозорість продажу електроенергії та газу держпідприємствами. Реформа вугільної галузі виділена в окрему ціль із єдиним показником — дотримання державних соціальних гарантій працівникам підприємств, які будуть трансформовані.

Мінагрополітики: аграрні аташе, компенсації за землі під укріпленнями і мораторій на акції «Лісів України»

Міністерство має п’ять операційних цілей: сталий розвиток продовольчої переробки, відновлення роботи аграрного сектору, розширення доступу до ринку та інструментів аграрної підтримки ЄС, ефективне використання ресурсної інфраструктури і сталий розвиток переробки деревини.

Фото: скрин проекту програми

Фото: скрин проекту програми

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Серед завдань на 2026–2027 роки — запровадження інституту аграрних аташе, відкриття нових ринків не менш ніж для 10 товарних позицій протягом 2027 року і новий інструмент гарантування кредитування переробки через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Окремий блок стосується наслідків війни: створення механізму визначення земельних ділянок під укріпленнями, звільнення їх від оподаткування та виплати компенсації власникам і землекористувачам, а також верифікація втрачених через бойові дії посівів, компенсація збитків постраждалим виробникам і запуск комплексної програми підтримки переїзду підприємств із окупованих територій.

У євроінтеграційній частині — повноцінна робота органу сертифікації Виплатної агенції, впровадження Інтегрованої системи адміністрування та контролю і формування офіційної переговорної позиції України до перегляду торговельного режиму з ЄС.

Лісова частина передбачає впровадження європейських правил обігу товарів, пов’язаних із знелісненням, завершення корпоратизації ДП «Ліси України» та безстроковий мораторій на відчуження акцій держави.

Інфраструктура: євроколія, Чорноморськ і повітряний простір

Заплановане відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Румунією і модернізація 5 наявних, аби збільшити пропускну спроможність на 15%. Уряд планує забезпечити 100% технічного контролю ввезених вживаних автомобілів і зберегти транспортний безвіз із ЄС.

Фото: скрин проекту програми

Фото: скрин проекту програми

На залізниці уряд обіцяє реформу системи, розбудову євроколії до кордону з ЄС, нову модель фінансування пасажирських перевезень, відновлення 70% пошкоджених локомотивів, оновлення 10% рухомого складу, облаштування 25 інклюзивних залізничних вокзалів і розширення електрифікації західного напрямку.

У портах — цифровізацію процесів і скорочення простою суден, залучення інвестицій до 300 мільйонів євро в морський порт Чорноморськ, публічно-приватне партнерство і стабільну роботу портів Великої Одеси та Дунайського регіону.

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Окреме завдання — створення умов для відкриття повітряного простору України.

На галузеві проєкти уряд планує залучити близько двох мільярдів євро міжнародної допомоги і сформувати міжнародну коаліцію відновлення.

Громади і переселенці: прифронтові території як окремий тип

У 2026 році уряд прагне запровадити пріоритетний пакет підтримки для прифронтових територій як окремого функціонального типу. Державний фонд регіонального розвитку має перейти на трирічний цикл планування, Єдиний портфель публічних інвестицій створюється в системі DREAM, а Єдина стратегічна рамка регіонального розвитку формується на 2028–2034 роки і узгоджується з політикою згуртованості ЄС.

Фото: скрин проекту програми

Для внутрішніх переселенців уряд обіцяє 100% послуг і пільг у форматі «єдиного вікна» (крім окупованих територій і зони бойових дій), єдиний маршрут супроводу та інтеграції в громадах, системну модель переходу від тимчасового розміщення до сталих житлових рішень (2027 рік) тощо. Окреме завдання — формування цілісної нормативно-правової бази державної політики щодо окупованих територій (2027 рік).

У частині децентралізації уряд планує підвищити оплату праці та оновити структуру районних державних адміністрацій (2026 рік) і завершити законодавче розмежування повноважень між органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням (2027 рік).

Блок передбачає також 500 маршрутів безбар’єрності в громадах, не менше 100 партнерств «мостів довіри» між українськими та закордонними громадами, 1000 підготовлених проєктних менеджерів і залучення $500 млн на проєкти громад і регіонів. Але все це без дедлайну.

Соцполітика: пенсійна реформа за три кроки і 6000 гривень мінімальної пенсії

Блок Мінсоцполітики, сім’ї та єдності майже повністю датований груднем 2027 року — останнім місяцем горизонту програми.

Пенсійну реформу уряд розписує за трьома датами: комплексна пенсійна реформа — грудень 2026 року; запровадження гарантованої соціальної виплати за віком і страхової частини, що прямо залежить від сплачених внесків, а також трансформація спеціальних пенсій у професійні пенсійні механізми, — січень 2027 року; добровільна накопичувальна система з автозаписом — грудень 2027 року.

Фото: скрин проекту програми

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Ключова цифра — збільшення мінімальної пенсії після досягнення пенсійного віку до 6000 гривень у 2027 році (мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем у 2026 році становить 2 595 грн – Ред.). Планують також відв’язати від прожиткового мінімуму невластиві йому функції та перетворити його на реальний соціальний стандарт.

Інші показники: розширення охоплення базовою соціальною допомогою на 25%; збільшення кількості надавачів соціальних послуг у реєстрі на 15%; збільшення кількості Центрів життєстійкості до 735; понад 180 тисяч людей, які отримали допомогу для догляду за дитиною до одного року; створення 200 прийомних сімей, у які влаштовано близько 400 дітей-сиріт; збільшення на 70% кількості сімей із послугою раннього втручання; 100% людей, які звернулись по протезування, забезпечені виробами; підвищення частки офіційно працевлаштованих людей з інвалідністю з 16% до 25%; розширення вдвічі мережі Центрів єдності українців за кордоном.

Фото: Суспільне Житомир/Леонід Харшан Військовослужбовці ЗСУ отримують консультацію у 'Просторі турботи про ветеранів', Житомир, 19 лютого 2026 року.

Ветерани: житло через компенсації, стандарти — на половину послуг

Одне із завдань Міністерства ветеранів — закріпити єдині стандарти та критерії оцінки ветеранських послуг у вересні 2026 року, розробити механізм впровадження ветеранської політики на регіональному та місцевому рівнях до листопада 2026 року і унормувати надання державних гарантій захисникам і захисницям до листопада 2027 року.

Фото: скрин проекту програми

При цьому цільовий показник обережний: близько 50% ветеранських послуг мають отримати єдині стандарти до 2027 року. Тобто уряд наперед визнає, що половина послуг залишиться нестандартизованою. 5 тисячам ветеранів і членам їхніх сімей обіцяють виплатити компенсації за оренду житла.

Також обіцяють створити Мультидонорський фонд підтримки ветеранів війни і реалізувати проєкти Комплексного пакету допомоги НАТО (NATO CAP) у сфері ветеранської політики.

Окремий блок стосується вшанування пам`яті полеглих захисників і захисниць: єдині стандарти роботи військових кладовищ і секторів військових поховань (2026 рік), розвиток мережі військових меморіальних кладовищ у регіонах (2027 рік), а також розмежування категорій людей, які відстоювали державність, — від ветеранів Другої світової та учасників Революції Гідності до ветеранів відсічі російської агресії.

Охорона здоров’я: зарплата не нижче середньої

Ключовий показник МОЗ — зростання рівня оплати праці працівників сфери охорони здоров’я до рівня не нижче середньої заробітної плати в економіці у 2027 році. (За даними Державної служби статистики України, середня зарплата штатних працівників в економіці України у червні 2026 року становила 32 783 гривні, при цьому найвища в галузі інформації та телекомунікацій — 77 931 грн, найнижча — у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги — 22 274 грн — Ред.)

Фото: скрин проекту програми

Уряд планує трансформувати модель спеціалізованої підготовки лікарів у лікарській резидентурі за європейськими вимогами (вересень 2026 року), привести номенклатуру лікарських спеціальностей і тривалість підготовки до європейських стандартів (червень 2027 року), розширити професійні повноваження медсестер (грудень 2026 року) і додати не менш як 10 медсестринських професій до Єдиного реєстру кваліфікацій.

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У фармацевтиці уряд обіцяє спростити регуляторні процедури виходу на ринок препаратів із активним фармацевтичним інгредієнтом національного походження, розширити компенсацію за ліки до понад трьох мільйонів пацієнтів щороку зі зростанням видатків на препарати українського виробництва щонайменше на 25%, а також запобігати необґрунтованому зростанню цін.

В інфраструктурі й цифровізації — аеромедична евакуація (2026 рік); завершення 20 пріоритетних публічних інвестпроєктів і умови для понад 30 нових; 270 закладів охорони здоров’я із сонячними електростанціями ; фонд високовартісного обладнання з річним фінансуванням до 1,5 мільярдів гривень і понад 50 одиницями техніки; 100% закладів спроможної мережі з доступом до швидкісного інтернету; Галузевий центр кібербезпеки з охопленням понад 600 інституцій; регуляторна пісочниця MedTech Sandbox не менш як на 5 інноваційних продуктів.

Освіта: +20% зарплати, об’єднання вишів і безкоштовна їжа

Зарплатню викладачам і науково-педагогічним працівникам підвищать на 20%. Окремо — зменшення розриву в зарплатах молодого й досвідченого педагога, виплата державних стипендій 2650 науковцям і підвищення кваліфікації ста тисяч педагогічних працівників за принципом «гроші ходять за вчителем».

Фото: скрин проекту програми

Уряд планує плюс 500 закладів освіти з безпечними умовами завдяки укриттям; 500 закладів із забезпеченою безперервністю послуг, зокрема за відсутності електропостачання; не менше 50 автономних шкіл; 1000 закуплених шкільних автобусів; програму реконструкції гуртожитків; додатково 500 обладнаних локацій дошкільної освіти нових форматів і 800 закладів із сучасними освітніми просторами; 10 кампусів досконалості та 10 дослідницьких центрів.

Ще одне завдання — укрупнення і об’єднання: щонайменше шість вишів об’єднають до 2027 року. Одначе у Верховній Раді під час годин запитань до уряду процес укрупнення постійно критикували нардепи з різних фракцій та груп.

Уряд обіцяє безкоштовне харчування в усіх школах (2026 рік), удвічі збільшені стипендії, щонайменше 60 тисяч студентів із державними грантами на навчання тощо.

Мінцифри: 5G у п’яти містах, «Суверенна фабрика ШІ» і Brave1

Мінцифри обіцяє забезпечити роботу не менш як 70% базових станцій мобільного зв’язку протягом не менше 72 годин без електропостачання, а критичні державні системи мають відновлювати роботу протягом 24 годин. Пілотне впровадження 5G заплановане у 2026 році у Львові, Бородянці, Харкові, Києві та Одесі.

Фото: скрин проекту програми

У сфері штучного інтелекту уряд планує ухвалити Стратегію розвитку ШІ, запустити EU AI tool і «Суверенну фабрику штучного інтелекту», платформу агрегації та розподілу обчислювальних ресурсів, створити корпус для навчання національної великої мовної мережі українською мовою, оприлюднити розпізнані документи з Укрдержархіву і перенести державні ШІ-сервіси на власну інфраструктуру.

Фото: скрин проекту програми

В інноваційній економіці — законодавча рамка Дія.Сіті Інвест, не менше 30 суб’єктів інноваційної екосистеми з державною підтримкою і 3 створені венчурні фонди, грантові програми для адаптації технологій подвійного призначення до цивільного застосування, реформа «еАкциз», удосконалення регулювання азартних ігор і лотерей.

КМУ хоче цифровізувати не менше 50 публічних послуг — європротокол, е-чергу на кордоні, медичний кабінет, послуги у сфері працевлаштування, послуги для ветеранів, е-Платіжку тощо. Освітній додаток «Мрія» має охопити понад 5000 шкіл із масштабуванням на «Мрія. Дошкілля», а на порталі «Дія» з’явиться інструмент електронної демократії «єДумка».

В оборонному напрямку завдяки Brave1 залучення інвестицій в українські оборонні компанії має зрости з $220 мільйонів до $350 мільйонів, профінансовано не менше 400 військових розробок, а зміна статусу від військовозобов’язаного до військового і ветерана війни має відбуватися онлайн.

Культура: єПам’ятка, «Тисячовесна» і доповідь про злочини Росії

Уряд планує створення Переліку культурних цінностей, пов’язаних з історією української державності, що перебувають за межами України; цифровізацію управління спадщиною через Державний реєстр нерухомих пам’яток «єПам’ятка» і Реєстр музейного фонду; евакуацію музейних колекцій із прифронтових регіонів; завершення консерваційних робіт Успенського собору Києво-Печерської Лаври.

Фото: скрин проекту програми

В інформаційній політиці уряд обіцяє створення передумов для сталого україномовного інформаційного простору, сприяння ініціативі президента щодо культурного продукту «Тисячовесна», проєкт «Інформація без бар’єрів» і сприяння підготовці Національної доповіді про злочини російської імперської політики в Україні (грудень 2027 року). Тут показник виконання, прив’язаний у першу чергу до «Тисячовесни»: споживання українськомовного контенту має зрости на 10%.

З-поміж інших цілей — створення Національного офісу з розвитку креативних індустрій , державна субсидія для книгарень і оновлення системи державної підтримки кінематографії.

Молодь і спорт

Анонсована мета — не менше 2,1 мільйонів людей, залучених до масового спорту, участь національних команд не менш ніж у 700 міжнародних змаганнях тощо.

Фото: скрин проекту програми

Окремо — запровадження проєкту Sports Recovery і збір коштів через United24 на відновлення 5 знищених спортивних об’єктів у Сумах, Харкові, Києві, Чернігові та області (без дедлайну).

У молодіжній політиці уряд оновить Стратегію молодіжної політики (грудень 2026 року), буде розвивати флагманський проєкт «Хаби майбутнього», впровадить ініціативу ЄС «Молодіжна гарантія» і механізм профорієнтації та комплексного супроводу NEET-молоді. Окремо передбачена реформа системи оплати праці у сфері спорту, але без конкретики, та імплементація міжнародних стандартів спортивної доброчесності (грудень 2026 року).

Держуправління: посилити роль Кабміну в законотворчості

Уряд планує забезпечити нормативні й організаційні умови для відновлення конкурсів на державні посади (без конкретної дати, «2026—2027 роки»), створити умови для залучення ветеранів війни до державної служби, провести оцінку реформування оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад і порівняльне дослідження рівнів оплати праці на держслужбі й у приватному секторі. Вже у 2026 році планують переглянути умови оплати праці людей, які займають політичні посади, і підходи до визначення винагороди керівників державних компаній.

У планах уряду — посилення власної ролі у формуванні законодавства та підвищення частки урядових законопроєктів серед ухвалених законів (2027 рік).

Також планують створити єдину ІТ-систему моніторингу виконання урядових завдань, оптимізувати кількості працівників центральних органів виконавчої влади (2026 рік), а також оптимізувати функції, структуру та кількість працівників місцевих державних адміністрацій (2027 рік). На скільки відсотків мають скоротити штат адміністрацій, у програмі не уточнюють.