Мінімальна зарплата і максимальний тиск? Якою є ціна криміналізації медиків? Правниця Тетяна Гавриш

Лікар під загрозою покарання стає обережним — ймовірно, десь призначає зайві обстеження, десь уникає ризикованих рішень, які могли б урятувати життя, але можуть коштувати йому кримінального переслідування. Це, а не самі вироки, і є тією ціною, яку зрештою платимо ми.

Хвиля підозр та обшуків, що зовні скидається на довгоочікувану справедливість для пацієнтів, б'ють передусім по них самих: органами кримінальної юстиції — поліцією, прокуратурою — держава фактично підмінює систему якості медицини.

Я все частіше в інформаційному полі бачу зв’язки: медики - правоохоронці, медики - обшуки, медики – покарання. Це точно впливає на нас як на пацієнтів. Питання тільки – як? Про це ми запросили поговорити не лікаря, а правника, експертку з медичного права, співзасновницю благодійного фонду “Здорові рішення” Тетяну Гавриш.

Також столиця. ЛОРу приватної клініки повідомили про підозру також через “неналежне виконання професійних обов'язків”. Нібито через невдалу планову операцію на носі пацієнт втратив зір на одному оці.

На Київщині правоохоронці оголосили підозру лікарю, що нібито не надав належної допомоги трирічній дитині з хімічними опіками . Дитина випила побутову хімію і отруїлася нею. І буцім через дії лікаря зазнала «тяжких наслідків».

У Києві акушера-гінеколога визнали винною в «неналежному виконанні професійних обов’язків». Нібито внаслідок цього померла жінка, яка потрапила в медзаклад з уже мертвим плодом. Лікарку засудили до двох років позбавлення волі.

Що насправді відбувається

Про що говорять вам усі подібні події?

Очевидно, стало набагато більше повідомлень про різні дії правоохоронців щодо лікарів або закладів. Тема неспроможної або неналежної меддопомоги, системи, яка працює якось не так, виходить все більше в паблік.

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З іншого боку, не можу сказати, що є об'єктивні дані, які би підтверджували, що зросла злочинність у цій сфері, що збільшилась кількість порушених кримінальних справ або вироків.

За 2025 рік всього було порушено десь 408 кримінальних справ. З них пред'явлено 13 підозр по статті 140 Кримінального кодексу, яка стосується неналежного надання меддопомоги. І було лише два вироки.

У 2026-му році за цей період – 180 порушених кримінальних справ, здається, одна підозра і нуль вироків.

Але це тенденція не тільки цих двох років. Фахівці Тернопільського національного медичного університету ретроспективно подивились на кримінальні справи по 140-й статті з 2013 по 2025 рік.

Тенденція наступна: тисячі порушених проваджень, десь половина з них зупиняється на стадії досудового слідства, тому що недостатньо доказів або з інших причин. Зрештою, до суду доходить кілька сотень.

На шість з чимось тисяч порушених справ маємо в середньому десь до 200 вироків, з яких більша частина завершується або умовним покаранням, або виправданням.

Ми не бачимо, що у нас щось змінилося так, щоб криміналізація дій медиків стала трендом. Але відбувається інформаційний тиск з різних боків.

Це стосується не лише неналежної медичної допомоги, а й обшуків та іншої діяльності правоохоронців. Ми бачимо, що кримінальна юстиція активізувалась.

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Фото: скрин відео експертка з медичного права, співзасновниця благодійного фонду ‘Здорові рішення’ Тетяна Гавриш

Знайди винного, звинувать, покарай

Зазвичай люди кажуть: "Ніхто не реагує, нічого не роблять". А тут ми маємо всю цю кількість заяв і підозр. Напевно, ми б мали радіти, що вони активізувались, ні?

Запит на справедливість і на моральну компенсацію – дуже важливий запит пацієнта і його родини, якщо медицина нанесла йому шкоду і щось сталося не так, була ненадана або неналежно надана допомога. І я, і члени моєї родини здебільшого мають скоріше негативний, ніж позитивний досвід взаємодії з системою охорони здоров’я.

І це далеко не завжди пов'язано з неналежним наданням меддопомоги, хоча була неправильна діагностика і так далі. Здебільшого це пов'язано скоріше з роботою системи: неповага, погане ставлення до людини в цілому.

Я завжди на боці пацієнтів, і – на боці лікарів. Вони працюють у системі, яка часто не стимулює належну поведінку.

Медицина – дуже складна сфера:

ризикована, – бо людське життя це високий ризик;

і мало передбачувана, бо людина – складний біологічний механізм, є дуже багато вірогідностей, і наука постійно змінюється; встановити сталі чіткі межі і протоколи у цій системі дуже складно.

Історія змін в медицині почалась із авіації. У 70-80-і роки XX сторіччя у світі відбулось багато авіакатастроф. Таких резонансних, що система задумалась, що робити. Тоді виникло кілька досліджень, які аналізували феномен помилки в індустрії. Основна проблема: люди бояться відповідальності і не повідомляють про помилки. Зрештою, система нашаровує цей досвід.

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Є теорія швейцарського сиру британського психолога Джеймса Різона, який зробив цей висновок, аналізуючи проблеми в авіації. Кожен шматочок сиру має дірки. Вони нашаровуються. Якщо співпадають дірки, то система ламається.

Тобто питання не в тому, що люди не роблять помилок. Роблять. У будь-якій сфері з різних причин. Але коли система робить помилки на різних рівнях захисту одночасно, вона ламається. Історія Чорнобильської катастрофи зокрема була пов'язана з нашаруванням порушених шматків, де дірка найшла на дірку.

Фото: скрин відео експертка з медичного права, співзасновниця благодійного фонду ‘Здорові рішення’ Тетяна Гавриш і редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців

Комплекс різних подій, як і різних помилок, призвели до такого результату.

Коли розбиралися в ситуації з авіацією, зрештою запропонували самі події розділити на три види:

людська помилка, адже людина може помилитися внаслідок своєї природи; ризикована поведінка; повертаючись до медицини, якщо лікар не довиконав протокол або уникнув якогось з обстежень, бо хотів скоротити час; зухвала, недбала поведінка, коли помилка відбувається навмисно, наприклад, хірург оперував напідпитку.

Ця градація лягла в основу Just Culture – культури справедливості або культури відновленої справедливості. Про це є книжка Сідні Деккера. Про те, як знайти межу між шкодою, помилкою і відповідальністю так, щоби система відновлювалась і розвивалась, і щоби справедливість була.

Культура Just Culture була покладена в основу того, що Всесвітня організація охорони здоровя називає Patient Safety, тобто системи створення безпеки навколо пацієнта. У ВООЗ є стратегія на 2021-2030 роки, де Patient Safety має бути інстальована в системи бажано всіх країн-членів ВООЗ.

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Це історія, в якій будь-яка дія, в цьому випадку лікаря, розглядається ретроспективно.

Фото: THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette Медсестри одягли засоби індивідуального захисту в лікарні Хамбер-Рівер у Торонто

Дуже легко, коли вже знаємо результат і можемо уявити, як цього можна було уникнути, проаналізувати дії лікаря і сказати: "Він точно щось порушив”. Треба враховувати, в якому контексті була людина в момент ухвалення рішення. Чи були в неї всі ресурси, чи система забезпечила її належним маршрутом, командою навколо, чи не були препарати в однакових пляшечках тощо. Звичайно, ще воєнні ризики, якщо говоримо про Україну. І тоді аналізувати, чому ухвалили такі рішення.

Фахівці кажуть, що загалом люди не приходять на роботу шкодити, що часто це – інцидент. Зрозуміти, як він стався, треба, враховуючи такий аналіз.

Що для цього потрібно? Клінічна експертиза як мінімум. Розбір на рівні організації. Щоб лікарня розібралася, що насправді відбулося.

Необхідна безпечна комунікація як всередині лікарні і з лікарем, і з пацієнтом і його родиною. Необхідна фасилітація цього діалогу.

У процесі кримінальна юстиція, тобто органи правопорядку, грають важливу роль. Але вони з'являються тоді, коли мова йде про навмисне нанесення шкоди, або про злісну недбалість, або про ризикову поведінку, якої можна було уникнути.

Часто так відбувається, що навіть виконання належного медичного протоколу все одно призводить до негативних результатів, бо людина – складний біологічний механізм.

Усе складно. Питання в тому, на чому базується система.

Українська система загалом базується на правилі, яке англійською звучить як name, blame, shame. Тобто знайди винного, звинувать, покарай. І це основний Modus operandi (метод дії) нашого суспільства. Нам складно за його рамки виходити. Це швидко дає відчуття задоволеності ображеній стороні. І суспільство: "Фух, точно він, бо справу ж порушено, на “Лівому березі” написали там чи десь іще".

Фото: скрин відео експертка з медичного права, співзасновниця благодійного фонду ‘Здорові рішення’ Тетяна Гавриш

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У нас є третя складова? Якщо вернутися до згаданої вами статистики, є знайди, є звинувать, але покарай? Хіба питання, що саме ми вважаємо покаранням. Чи публічний сором, чи щось реальне, що призводить до змін?

Оце питання. Якщо подивитись на інфопростір, складається враження, що органами кримінальної юстиції – Національною поліцією, Офісом Генпрокурора – ми підміняємо систему якості медицини.

Більшість справ не лише не доходять до суду, вони зависають. Із цих тисяч справ більшість роками висить.

Подивимось на людину, яка проходить підозрюваною по справі. Вона продовжує працювати, якщо її не відсторонили. До чого це призводить? Вона стає керованою, зручною для заввідділення, для керівника лікарні.

Можна не нараховувати премію, ставити більше чергувань. Людина ж залежна, “на гачку”. Чи є це покаранням? По факту ж є.

Людина не отримала кримінального покарання, скоріш за все, бо не було складу злочину, або немає доказів. Кримінальне право і кримінальний процес працюють з фактами і доказами. Але клінічна експертиза – це ядро, серце всього. Якраз оцей ретроспективний аналіз, щоб зрозуміти, в яких обставинах діяв лікар, чому ухвалив такі рішення, за яким стандартом його ухвалював, чи були альтернативи і так далі.

Але за самою формулою в Україні клінічна експертиза теж бере на себе функцію обвинувачення, тому що судова медична експертиза в Україні монопольна і належить державі. У нас немає ринку незалежних експертів, немає конкуренції думок по факту.

Тобто клінічна експертиза стає скоріш за все за визначенням на сторону звинувачення. Але я би подивилась на це глибше, бо проблема не лише в лікарі і пацієнті. Коли колеги лікаря дивляться на все це, що вони роблять? Намагаються медичні документи оформити так, щоби не було доказів якихось помилок на майбутнє. Ще вони призначають більше обстежень, знімають ризики, не ухвалюють рішення, які, можливо, врятували б життя пацієнта, але були б пов'язані з ризиком тощо.

Хто тут найбільш програє? Суспільство. Бо культура лікарських помилок має бути ресурсом для розвитку.

У медицині є революційне дослідження, яке змінило ставлення систем до лікарських помилок. Це дослідження Інституту медицини США, опубліковане в 1999-му році.

Фото: EPA/UPG Медсестра доглядає за пацієнтом у відділенні інтенсивної терапії лікарні Шарп Гросмонт в Ла-Месі, Каліфорнія, США

Дослідники аналізували медичні історії хвороб у кількох лікарнях у кількох штатах. І з'ясували, що на рік в американських лікарнях десь до 100 000 пацієнтів помирає внаслідок лікарських помилок. Цифр не порівнюємо, бо це 1999-й рік, інший контекст. Значення має ефект від дослідження, внаслідок якого почались революційні зміни.

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Досвід з авіації, про який я говорила, перенесли в медицину. Щоби люди повідомляли про помилки. Для чого? Система безпечного конфіденційного повідомлення і конфіденційного розбору призводить до того, що сама система покращується.

Не можу собі уявити наразі, як це зробити в Україні не лише з нормативної точки зору, але і з точки зору культури. Деякі українські лікарні так роблять, деякі прогресивні керівники це застосовують, бо це покращує якість меддопомоги, якість життя і пацієнтів, і лікарів в цій лікарні, але це скоріше одиниці.

Європейський суд прав людини каже, що кримінальна відповідальність за лікарську помилку – крайня міра, і має наставати лише в тих випадках, коли це дуже важливо для суспільства. Коли це кричущі випадки. Скоріш за все, мова йде про навмисне надання шкоди.

Коли ми намагалися командою “Здорових рішень” у політичній адвокації запропонувати внести визначення медичної помилки в законодавство і створити анонімізований реєстр лікарських помилок для навчання і розвитку, стикнулися з неймовірним супротивом і серед політиків, і серед лікарів. Думаю, цей супротив здебільшого пов'язаний з нерозумінням природи помилки і значення її виявлення.

"Темою лікарських помилок у нас займаються лише юристи"

Хіба питання тільки в цьому? Лікар, який на гачку через підозру чи помилку, на гачку не тільки у заввідділення і керівника лікарні. Якщо говоримо про комунальні і державні медзаклади, можемо потенційно припустити, що так лікар на гачку у системи, яка розуміє, що має багато прогалин. І щоб ці прогалини не спричинили тріщання всієї системи, ми так намагаємося побільше лікарів тримати, щоб вони щось виконували.

Фото: скрин відео експертка з медичного права, співзасновниця благодійного фонду ‘Здорові рішення’ Тетяна Гавриш і редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців

Тетяна Гавриш: Не без того. Але порівнювати українську систему охорони здоров'я з іншими щодо реагування на лікарські помилки не дуже коректно. Очевидно, українська система є особливою. В неї є переваги: доступність меддопомоги, формування квазіринку і конкуренції за пацієнта у межах програми медичних гарантій, є кращі практики, кращі лікарні, кращі лікарі. Цього 7-8 років тому не було, бо вся система була однаковою. Це добре.

Але система дуже фрагментована. Є Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я, нові власники лікарень, які поки не усвідомили, що вони власники – це громади. Є лікарні з керівниками старими, які ще Щербицького бачили, і новими, які вже отримали сучасну менеджерську освіту, міжнародний досвід і намагаються щось змінити. От така конфігурація.

Я не виключаю, що хтось зацікавлений, щоб лікарі були слухняними. І також не виключаю, що є хтось, хто розуміє, що це не варіант в медицині, бо хтось колись це зрозумів в авіації.

У якийсь момент здоровий глузд має перемогти.

І ще одна проблема, це моя гіпотеза: фактично, темою лікарських помилок у нас займаються лише юристи. Я дуже не часто чую від лікарів цю тему. Власниками теми є юристи. Вони конструюють її на базі Кримінального кодексу, дискутують, Верховний суд це обговорює, тому що Європейський Суд з прав людини дуже стурбований, що ж у нас все не дуже ОК з вироками і взагалі судовими рішеннями, які стосуються лікарських помилок.

Поки в це не включиться медична спільнота, медична наука, поки ми не подивимось на цей феномен глибше, поки не ускладнимо для себе цю задачу, будемо заручниками цієї тяглості культури, про яку ви згадали, коли лікар в заручниках – це добре, коли лікар під кримінальною справою дає задоволення пацієнту.

Але при цьому ніхто не думає про те, як відновити право пацієнта, його матеріальну шкоду належно, як відновити його здоров'я за можливості, як відновити його морально-психологічний стан.

В якийсь момент суспільству має увірватися терпець. Не знаю, чи буде цьому сприяти інформаційна кампанія про кількість обшуків. Не знаю, до якої межі це буде викликати задоволення в людей. В мене скоріше це викликає острах.

Фото: Залозецька Лікарня Залозецька Лікарня

Без голосу лікарів цю ситуацію не змінити

Я бачу тут дві тенденції, пов'язані з обшуками, оголошеннями підозр лікарям. З одного боку, є класичні коментарі: “Та ви бачили, на яких машинах вони їздять”, “Нарешті треба з цим щось робити, вони постійно вимагають хабарі”. З іншого боку, є неймовірна зневіра в прогресивних лікарів, які в моєму полі зору. Навіщо ви демотивуєте і так демотивованих? До чого це зрештою може призвести?

Тут можливі кілька сценаріїв. У випадку України це навряд чи буде якесь дослідження. Це скоріш за все може бути якась людська історія, від якої суспільство вибухне.

Не знаю, що ще має вибухнути. Є історії поранених захисників з неймовірною палітрою складних кейсів. Було викидання керівника лікарні за намагання об'єднати відділення у бак сміттєвий. По всіх підозрах і звинуваченнях у бік лікарів не маємо жодного голосу від держави, хто би виступив на їхній захист і спробував збалансувати цю історію. Стільки кейсів, стільки всього відбувається, що щоразу здається, ну що це крайня точка. А її ще немає.

Можливо, це буде за принципом швейцарського сиру. Коли багато шматочків з дірками співпадуть.

Нещодавно UHC опублікував звіт, який вони робили спільно з Міністерством охорони здоров'я, про ризики міграції українських медиків після вступу України в ЄС. Там багато цікавого, але є елемент щодо зарплати. Зарплата в лікарів в країнах ЄС вдвічі більша за середню по ринку взагалі. В Україні зараз вона вперше вирівнялась з середньою. Тобто вона найнижча з можливого і це ганебно. Бо це важка професія.

Лікарі інвестують неймовірну кількість років життя і зусиль, щоби її отримати. Гарантувати якість наданої ними допомоги вони не можуть і не можуть на це вплинути, бо на це впливає система, лікарня, куди входить і закупівля витратних матеріалів, і медичних препаратів, і навченість, кваліфікація, людські якості середнього і молодшого медичного персоналу, також маршрут пацієнта і так далі.

Тобто лікарі мають мінімальний вплив на результат своєї роботи, мінімальну відносно країн Євросоюзу зарплату, і максимальний тиск від суспільства.

Може, помиляюсь, але без голосу лікарів цю ситуацію не змінити.

Фото: Суспільне Тернопіль

А чому ми його не чуємо?

А як ви думаєте?

Повернуся до фрази свого тата, сказаної років 15 тому. Тато енергетик. Сказав, що система на роботах, на яких він працював, була сконструйована так, що майже було неможливо не допускати помилок або не порушувати якісь директиви. І це робилося свідомо, щоб працівники були зручними і погоджувалися на неприємні речі, бо їх можна покарати за вимушені порушення, зокрема правоохоронними органами. Мені здається, що це тягнеться ще з цієї культури совка.

Безумовно, є тяглість, не лише з радянської медицини, а в цілому з авторитарної держави, де людина була знеособлена.

Але ж більшість покоління навіть молодих лікарів, з родин, де відчуття безпеки “не висовуйся, не вилазь, не говори”, домінувало. Це було частиною виховання.

Друга історія – слабкі інституції, які ми успадкували і намагалися переробити. До чого призводить історія із слабкими інституціями? Люди починають обходити правила, зрештою, це стає звичкою. Навіть ті системи, які нам обіцяли, що будуть працювати, не працюють.

Можливо, щось приблизно зараз є у сприйнятті НСЗУ, тому що були дуже високі очікування. А фактично НСЗУ зараз перебирає на себе контрольну функцію, можливо, не по факту, але в інфопросторі. Треба НСЗУ про це думати, шкодить їм це чи допомагає, але на довгій дистанції навряд чи це буде добре. У нас не розмежовані до кінця функції між МОЗ і НСЗУ внаслідок об'єктивних обставин.

Думаю, це питання часу.

Голос лікарів з'явиться, бо кількість лікарів іншої ціннісної рамки, іншої генерації, з іншим досвідом, з обережністю скажу, військовим… Не в контексті, що ми чекаємо, поки військові лікарі повернуться і зроблять щось інакше, а що є ціла когорта людей, для яких справедливість має більш чіткі межі і які мають дуже високу кваліфікацію. Це кваліфікація не лише медична, яка має неймовірний рівень зростання внаслідок досвіду, який вони отримують, але і кваліфікація з точки зору побудови систем в умовах невизначеністі, ухвалення рішень, відповідальності, формується інший паттерн поведінки.

Але також я не відмовляюсь від класичного GR і пошуку рішень в зміні політик – дослідження, комунікація результатів, комунікація з правильними стейкхолдерами, терпляче прояснення, винесення на поверхню заснованих на даних рішень.

85 обшуків – це дані, які не дають ніякої якісної інформації, щоб зробити висновки. Добре це чи погано? Все залежить від контексту і від того, які будуть результати процесуальних дій, які будуть вироки і які висновки. Бо вирок не є основною метою.

Фото: Нацполіція Обшуки в одному із медзакладів України

Нам потрібні дані, слід задавати собі питання: “Щоби що?”, аналізуючи стан речей, які маємо зараз. Ми не знаємо, скільки зараз пацієнтів помирає внаслідок лікарських помилок в Україні. Ми навіть не маємо за що зачепитися. Маємо тільки ретроспективні дослідження кримінальних справ. Це немає нічого спільного з лікарськими помилками, з їхнім впливом на систему.

Один із судових вироків мене трагічно насмішив. Лікар вимагав у пацієнта: якщо вам треба операція, це кілька місяців чекати. Але ви ж можете померти, поки будете чекати; можу посунути в черзі за 14 000 грн, здається. Лікар у суді визнав провину. Суд призначив штраф десь 12 000 грн. Тобто навіть менший, ніж одноразова вимога хабаря. І це якраз про “А далі що?”. Скільки людей потім до цього лікаря прийде і просто заплатить і нічого не відбудеться? Коли ми говоримо про систему, хто має мати тут лідерство і де його бракує?

Система сама по собі передбачає сукупність елементів, пов'язані в певний спосіб. Не буває простих, швидких рішень. Осередки лідерства можуть бути будь-де. Питання, як потім система має бути побудована.

Можемо розглянути різні варіанти. ВООЗ має неймовірно і кількісно високу присутність в Україні. Їхній офіс налічує біля 300 людей, їхній вплив є високим і на експертному рівні, і на ресурсному. Можливо, буде голос ВООЗ внаслідок їхніх досліджень (багато з них вони не публікують).

Уявимо сценарій, за яким вони такі дослідження роблять, жахаються кількості випадків, які можна було попередити, враховуючи дефіцит людського капіталу в Україні, і впливають на політичні системи, що ось дані нам треба щось міняти.

Можливо, Національна служба здоров'я, яка має дуже великий масив аналітичних даних, в якийсь момент виявить такі відхилення, що не зможе про це мовчати і поставить це питання і суспільству, і системі.

Менше вірю в про те, що лікарі погодяться створити лікарське самоврядування. Це не єдиний, але важливий елемент для перебудови системи, в тому числі роботи з лікарськими помилками, з якістю медичної допомоги.

Можливо, станеться кілька кричущих випадків, які з якихось суб'єктивних причин суспільство не прогавить. За півроку перед Революцією Гідності сталися події у Врадіївці зі ґвалтування міліцією дівчат. Це збурило загальний рух по Україні.

Тобто будь-який з цих сценаріїв може статися, а можливо всі одночасно. Чи станеться це? Думаю, так. Хоча в нас немає даних, але ми всі намацально відчуваємо, в якій кризі є система. Криза пов'язана не з обстрілами, не з руйнуванням інфраструктури, не з недостатністю обладнання чи навіть ліків. А з повним крахом людяності, усвідомлення цінності людини в системі.

Фото: скрин відео експертка з медичного права, співзасновниця благодійного фонду ‘Здорові рішення’ Тетяна Гавриш

Ставлення до людини як до знеособленого об'єкта – це стосується і лікарів, і пацієнтів – риса, яку ми досі тягнемо з радянської спадщини. Коли ми зараз читаємо жахливі спогади наших полонених, як поводяться з ними лікарі в колоніях або в російських лікарнях, ми бачимо дзеркало, те, з чого ми вийшли.

Я не хочу протиставляти лікаря і пацієнта, це найбільша хиба, яку ми робимо. Мені б хотілося, щоб в цьому рівнянні з'явилося суспільство, бо воно є основним бенефіціаром цих стосунків.

Медицина і система охорони здоров'я стосуються кожної людини. від бірки до бірки, від народження до смерті. І для нас як для суспільства вона має бути важливою. Вона ж була важливою під час Революції Гідності. Бо медицина і гідність дуже пов'язані.

Я про це кажу не з гуманістичних міркувань, а тому, що це основа цієї системи. Лікарі є носіями знань і навичок, без яких надання допомоги неможливо. А пацієнти, зокрема захисники і захисниці, є людським капіталом, який нам катастрофічно потрібен, щоб наш суверенітет встояв.

Що нам далі робити

Що має відчути людина, яка це подивиться зрештою? Куди спрямовувати свої ресурси, розуміючи, що поки ми ще не в стані вразливого пацієнта, можемо на щось вплинути? Я пригадую свій шлях як родича людини, яка не отримала медичну допомогу вчасно. Це було пов'язано з вакцинацією проти сказу. Я надіслала скарги в усі інституції – МОЗ, НСЗУ, всюди як книжка пише – і не отримала справедливості. Все зійшлося до того, що з людьми приведуть профілактичну бесіду, а іншим офіційним листом було вказано, що я брешу. Наша скарга в МОЗ досі без відповіді місяцями.

Я теж дуже люблю, коли все завершується відповіддю на питання, що робити. Але це той випадок, коли таку відповідь складно дати.

Перша порада - інвестувати в профілактику, щоб максимально довго не потрапляти. Ніхто не застрахований від ургентних випадків.

Я була в відрядженні і моя донька, ще неповнолітня, залишилася дома. У неї є старший брат. Вони пережили історію, пов'язану з системою охорони здоров'я, але маму не хвилювали. Дочка пила воду. У неї розбилась скляна трубочка. Вона проковтнула шматочок скла. Правильним рішенням було б набрати маму, але це було вночі. Вона набрала брата, вони спитали в чату GPT, той сказав їхати в лікарню. Вони подзвонили швидку, бригада приїхала. Їх відвезли не туди, куди вони просили, бо маршрут пацієнта відповідний. Повезли в дитячу лікарню серед ночі. Я намагалася доньку вберігати, це був її перший досвід з, так би мовити, реформованою системою. Вони пережили там жахливі речі. Це окрема тема: і поплакали, і посміялись.

Фото: facebook/Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

Перше, що вони мені сказали після: "Мама, всі твої зусилля щодо реформування системи охорони здоров'я дали нуль результату". Кажу: "Ну ви не бачили, що було до".

А друге, що донька сказала: "Розкажи, що ти робиш? Я дуже вмотивована. Можна я теж буду спеціалізуватися на реформах охорони здоров'я? Я готова. Волонтер. Що робити?”.

Відносно доступним рішенням було б залучення до волонтерської роботи в лікарнях. Просто працювати волонтером в приймальному відділенні, щоб прояснювати і лікарям, і пацієнтам, як працює система охорони здоров'я.

Такий проект був у Світового банку рік тому, коли в кількох українських лікарнях працювали волонтери. З досвіду цього проекту відомо, що більша кількість людей [які розпитували] були якраз лікарями, яким волонтери пояснювали, як працює програма медичних гарантій, наприклад. Лікарі не знають в обласних лікарнях.

Для волонтерства не потрібно політичне рішення. Треба домовитися в громаді, з керівництвом закладу і почати. Це ж український Modus operandi. Просто розкривати двері сакралізованих закладів, надягати зелений жилет з надписом “волонтер” і намагатися принести приносити нову культуру і розуміння.

Пс. від редакторки. Якщо це читає директор будь-якої київської лікарні, я готова до вас прийти волонтером таким попрацювати на кілька днів. І перевірити, що з цього вийде.