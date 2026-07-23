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Завдяки воєнній медицині Україна отримує лікарів, здатних реагувати на травми, - Міноборони

За рахунок воєнної медицини Україна отримує велику когорту лікарів, не тільки хірургів, здатних реагувати на травми. 

Завдяки воєнній медицині Україна отримує лікарів, здатних реагувати на травми, - Міноборони
Операційна Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова
Фото: Катерина Мамайсур

На фоні повномасштабної війни в Україні почали розуміти медицину травми так, як це є у цивілізованих країнах світу. 

І – розвивати її, зокрема через навчання для медиків. 

Про це сказав у проєкті LB.ua “Наші гідні” Дмитро Самофалов, керівник Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони. 

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“Коли кажеш “травма”’, думають про кістки, зв'язки. Але це значно ширше: ДТП, розрив селезінки, легені, перелом черепа. Цим займається травмахірург. Він розглядає людину повністю, а не по окремих частинах (коли цей займається кістками, оцей – черепами, оцей – печінкою)”, – каже Самофалов, який сам був практикуючим хірургом, зокрема очолював передову хірургічну групу у війську. 

Зокрема, на фоні війни до України заходять фахові навчання. 

“У Польщі ми розгорнули ASSET навчання – з хірургії великих судин. Завдяки нашим партнерам ми навіть змогли такі тренінги в Україні провести”, – додає Самофалов.

На уточнення щодо того, що для таких навчань потрібні трупи, керівник ДОЗу відповів, що так, українське законодавство “не дуже дозволяє” проводити такі навчання, але за певних умов і військового стану це можливо. 

“Ми продовжуємо працювати в політичному полі, щоб це дозволити, – додає Самофалов. – Бо секунди відіграють роль. Навчити хірурга ушивати, закривати, зупиняти кровотечу з розриву аорти, поранення серця можна тільки так. Відбувся вже перший крок – саме для цивільної медицини завдяки Global Medical Knowledge Alliance у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У ВООЗ чіткий принцип: не можуть тренувати військовослужбовців, тому тренінг провели для цивільних – Advanced Trauma Life Support – це наріжний камінь для роботи з травмою. Курс був розроблений, щоб кожен лікар надав допомогу кожному травмованому”.

Наприклад, при масовому ДТП, після прильоту тощо. В Україні – значна кількість ДТП щороку, тому навчені медики, які розвиваються через значну кількість поранених військових, дають користь і цивільним. 

Самофалов стоїть на позиції, що кожен український лікар має бути навчений по цьому тренінгу. Військовий чи цивільний.

Також у межах роботи з травмою розвивається екстрена допомога. додає Самофалов. Розиваються зокрема маршрути, з якими травмами і куди має везти бригада, де є команди та обладнання для відповідної допомоги.

Також Міністерство охорони здоров'я розробило план, по якому бойові медики полегшено вступають на бакалаврат і можуть навчатися там здебільшого заочно. 

Тобто бойові медики з експертизою порятунку на фронті згодом можуть ставати частиною невідкладної допомоги цивільної.


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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