Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику

Польський прем'єр підкреслив, що в Європі усвідомлюють ключову роль Польщі у стримуванні російської агресії.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував заклики депутата із партії «Право і справедливість» (PiS), кандидата від цієї політсили на посаду прем’єра Польщі Пшемислава Чарнека заблокувати євроінтеграцію України. Туск назвав такі заяви "ідіотськими" та такими, що суперечать інтересам польської держави.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Це саме ті антиукраїнські перегони, про які я говорив. Це згубна політика. Це ідіотські слова", – сказав Туск.

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Він наголосив, що Польща та союзники по Коаліції охочих у Парижі вкотре підтвердили незмінну підтримку України.

Прем’єр додав, що, попри свою критичну оцінку урядів "Права і справедливост" та експрезидента Анджея Дуди, він вважає рішення Варшави про негайну допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії одним із найважливіших у новітній історії Польщі.

"Завдяки цьому, можливо, Україна пережила найважчі дні та тижні війни. Польща має підстави пишатися цим", – сказав Туск.

Він підкреслив, що в Європі усвідомлюють ключову роль Польщі у стримуванні російської агресії.

"У безпекових інтересах Польщі є ефективний захист України від Росії. Крапка", – наголосив Туск.

Він також закликав усіх польських політиків припинити поширення антиукраїнської риторики.

Коментуючи нещодавній напад на українських дівчат у місті Бєльсько-Бяла, Туск заявив, що підбурювання суспільства та розпалювання антиукраїнських настроїв з боку частини політиків і медіа призводить до небезпечних наслідків.

"Якщо політик хоче плисти на хвилі антиукраїнських настроїв, то для мене він є ворогом суспільства", – сказав він.

Прем’єр назвав напад на українських дітей у Бєльсько-Бялій "огидним інцидентом" і наголосив, що роль політиків полягає у зниженні суспільної напруги, а не в її розпалюванні.

Контекст

Раніше один з лідерів правоконсервативної партії PiS Чарнек заявив, що потібно заблокувати євроінтеграцію України, ЄС також, на його думку, повинен призупинити фінансування озброєння та відбудови України доти, доки вона не змінить свою політику щодо Польщі.