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Сибіга: у Польщі затримали чоловіка, який ображав українців у автобусі

Україна звернулася до польських правоохоронців із запитом на належну реакцію на неадекватну поведінку чоловіка.

Сибіга: у Польщі затримали чоловіка, який ображав українців у автобусі
польські автобуси, ілюстративне фото
Фото: zrzutka.pl

Польські правоохоронці затримали чоловіка, який ображав українців у автобусі.

Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Герой» у польському автобусі словесно «воював» з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба. Дізнавшись про інцидент, українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом на належну реакцію на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою», – зазначив політик.

Він зазначив, що наразі ця людина затримана. Сибіга подякував польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію. 

«Така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві та державі. Вкотре закликаємо окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, які негативно впливають на антиукраїнські настрої у польському суспільстві», – додав він.

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