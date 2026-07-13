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Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС закликав партнерів до активної участі в антибалістичній коаліції

За його словами, Росія має втратити балістичну перевагу.

Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС закликав партнерів до активної участі в антибалістичній коаліції
Виступ Андрія Сибіги на засіданні Ради ЄС
Фото: МЗС

У понеділок, 13 липня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі закликав партнерів до активної участі в антибалістичній коаліції за головування України. 

Як йдеться у пресрелізі МЗС, він розповів про нещодавні варварські удари Росії балістикою по мирних українських містах і наголосив на нагальній потребі якнайшвидшого створення за лідерства України власних спроможностей Європи у сфері протиракетної оборони. 

«Йдеться не лише про допомогу Україні. Йдеться про власну безпеку та стримування. Росія має втратити балістичну перевагу. Саме битва за небо визначатиме перебіг війни», – зазначив міністр. 

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Сибіга закликав європейських партнерів до активної участі в антибалістичній коаліції за лідерства України і наголосив на критичній важливості посилення санкційного тиску для примусу Москви до миру і привітав рішення Ради продовжити дію секторальних санкцій на 12 місяців замість 6.

«Ми сподіваємося, що такий самий підхід незабаром буде застосовано й до індивідуальних санкцій. Ми вдячні ЄС за те, що він продовжував посилювати санкційний тиск протягом останніх восьми місяців», — зазначив політик і додав, що потрібно запровадити санкції проти «Росатома» та «Роскосмосу», посилити обмеження щодо ключових секторів російської економіки та відключити «Газпромбанк» від системи SWIFT. Україна очікує на запровадження заборони щодо транспортних засобів, задіяних у перевезенні російського СПГ. 

Андрій Сибіга також закликав ЄС та його держави-члени зайняти чітку позицію та говорити єдиним голосом щодо неприйнятності послаблення ізоляції Росії в міжнародних спортивних організаціях.

«Росія не припинила свою агресію. Росія не вивела свої війська з України. Росія не повернулася до дотримання норм міжнародного права. То чому її ізоляція має слабшати? Міжнародний спорт не  може бути майданчиком, де Росія відновлює свою легітимність», — наголосив він.

Він подякував Кіпрському головуванню за всебічну підтримку та відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС і подякував за підтримку ЄС, яка дозволила посилити обороноздатність та стійкість України.

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