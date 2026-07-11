«Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї», - сказав глава держави.

На українських дипломатів чекають кадрові перестановки.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні 11 липня Володимир Зеленський, він готує «зміни на дипломатичних напрямах».

«Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї. Домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше. Сполучені Штати Америки і домовленість про ліцензії для виробництва «петріотів». Європа і наша робота з партнерами передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти саме такої, захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю», - пояснив глава деравжи.

Президент додав, що між оголошенням пакету підтримки для України і поставками «не мають проходити тижні, це відповідальність усіх, усіх в державі, хто займається дипломатичною, передусім, роботою».