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Зеленський анонсував зміни «на дипломатичних напрямах»

«Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї», - сказав глава держави.

Зеленський анонсував зміни «на дипломатичних напрямах»
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

На українських дипломатів чекають кадрові перестановки.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні 11 липня Володимир Зеленський, він готує «зміни на дипломатичних напрямах». 

«Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї. Домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше. Сполучені Штати Америки і домовленість про ліцензії для виробництва «петріотів». Європа і наша робота з партнерами передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти саме такої, захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю», - пояснив глава деравжи.

Президент додав, що між оголошенням пакету підтримки для України і поставками «не мають проходити тижні, це відповідальність усіх, усіх в державі, хто займається дипломатичною, передусім, роботою». 

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