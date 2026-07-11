Посольство закликало до встановлення всієї історичної правди і фахового діалогу між істориками.

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Посол України в Польщі Василь Боднар у Варшаві

Посол України в Польщі Василь Боднар поклав вінок до пам’ятника жертвам у Волинському сквері у Варшаві.

Про це повідомило посольство України в Польщі.

У відомстві наголосили, що гідне вшанування пам’яті кожної жертви є спільним обов’язком обох держав.

Україна виступає за встановлення всієї історичної правди, продовження пошукових та ексгумаційних робіт, а також за фаховий діалог між істориками, наголосило посольство.

«Україна і Польща мають складну історію, але також мають спільне майбутнє. Саме тому ми повинні разом вшанувати пам’ять загиблих, знайти правду та будувати взаємини на основі поваги і довіри», - ідеться в дописі посольства.

Нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Польща готує низку ескалаційних кроків до дати роковин Волинської трагедії 11 липня.

Чергова криза в польсько-українських стосунках почалася після рішення Володимира Зеленського присвоїти українській бригаді ім'я героїв УПА. Зеленський сказав, що про це його просили самі бійці.

Це викликало хвилю обурення у польської сторони, яка негативно реагує на все, що пов’язано з темою ОУН і УПА.

Український президент, згодом коментуючи низку скандальних ситуацій після свого рішення, повідомив, що тему УПА команда Навроцького педалює з політичною метою – вони готуються до майбутніх парламентських виборів і хочуть підвищити собі таким чином рейтинг.