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Український посол поклав вінок до пам’ятника жертвам у Волинському сквері Варшави

Посольство закликало до встановлення всієї історичної правди і фахового діалогу між істориками.

Український посол поклав вінок до пам’ятника жертвам у Волинському сквері Варшави
Посол України в Польщі Василь Боднар у Варшаві
Фото: Посольство України в Польщі

Посол України в Польщі Василь Боднар поклав вінок до пам’ятника жертвам у Волинському сквері у Варшаві.

Про це повідомило посольство України в Польщі.

У відомстві наголосили, що гідне вшанування пам’яті кожної жертви є спільним обов’язком обох держав.

Україна виступає за встановлення всієї історичної правди, продовження пошукових та ексгумаційних робіт, а також за фаховий діалог між істориками, наголосило посольство.

«Україна і Польща мають складну історію, але також мають спільне майбутнє. Саме тому ми повинні разом вшанувати пам’ять загиблих, знайти правду та будувати взаємини на основі поваги і довіри», - ідеться в дописі посольства.

  • Нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Польща готує низку ескалаційних кроків до дати роковин Волинської трагедії 11 липня. 
  • Чергова криза в польсько-українських стосунках почалася після рішення Володимира Зеленського присвоїти українській бригаді ім'я героїв УПА. Зеленський сказав, що про це його просили самі бійці.
  • Це викликало хвилю обурення у польської сторони, яка негативно реагує на все, що пов’язано з темою ОУН і УПА.
  • Український президент, згодом коментуючи низку скандальних ситуацій після свого рішення, повідомив, що тему УПА команда Навроцького педалює з політичною метою – вони готуються до майбутніх парламентських виборів і хочуть підвищити собі таким чином рейтинг.
  • Варшава фокусується лише на злочинах українців проти поляків, натомість уникає згадок про злочини польських збройних формувань проти українських сіл на Холмщині, Підляшші і Волині.
  • Київ закликає партнерів до діалогу і насамперед фахового історичного підходу до подій 1940-их років, а не політизації проблеми і поширення фейків.
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