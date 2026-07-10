Зеленський зустрівся із сенатором Гремом: обговорили Patriot, санкції проти РФ та завершення війни

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом. Під час переговорів сторони обговорили посилення оборонної підтримки України, санкційний тиск на Росію та дипломатичні кроки для завершення війни.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Глава держави подякував Сполученим Штатам за всебічну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення, зокрема за системи протиповітряної оборони, які врятували тисячі життів, а також за програму PURL.

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Володимир Зеленський окремо відзначив домовленості, досягнуті під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі. Ідеться про політичне рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Президент також поінформував сенатора про постійні російські атаки на українські міста та наголосив на нагальній потребі у більшій кількості антибалістичних ракет. У відповідь Ліндсі Грем відзначив мужність українського народу та запевнив у подальшій підтримці України з боку Конгресу США.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню санкційного тиску на Росію та держави, які допомагають їй продовжувати війну.

Сенатор поінформував про роботу над новим санкційним законопроєктом, зазначивши, що зараз є сприятливий момент для його просування, адже успіхи України на полі бою мають бути підкріплені економічним і політичним тиском на Кремль.