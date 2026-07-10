Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся із сенатором Гремом: обговорили Patriot, санкції проти РФ та завершення війни

Окрему увагу приділили посиленню санкційного тиску на РФ.

Зеленський зустрівся із сенатором Гремом: обговорили Patriot, санкції проти РФ та завершення війни
Володимир Зеленський і Ліндсі грем
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом. Під час переговорів сторони обговорили посилення оборонної підтримки України, санкційний тиск на Росію та дипломатичні кроки для завершення війни. 

Про це повідомили в Офісі Президента.

Глава держави подякував Сполученим Штатам за всебічну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення, зокрема за системи протиповітряної оборони, які врятували тисячі життів, а також за програму PURL.

Реклама

Володимир Зеленський окремо відзначив домовленості, досягнуті під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі. Ідеться про політичне рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Читайте такожСенатор Грем заявив про домовленість із Білим домом щодо нового пакета санкцій проти Росії

Президент також поінформував сенатора про постійні російські атаки на українські міста та наголосив на нагальній потребі у більшій кількості антибалістичних ракет. У відповідь Ліндсі Грем відзначив мужність українського народу та запевнив у подальшій підтримці України з боку Конгресу США.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню санкційного тиску на Росію та держави, які допомагають їй продовжувати війну. 

Сенатор поінформував про роботу над новим санкційним законопроєктом, зазначивши, що зараз є сприятливий момент для його просування, адже успіхи України на полі бою мають бути підкріплені економічним і політичним тиском на Кремль.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies