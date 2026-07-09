Японський абсурд, американський антивестерн, гастрономічний горор: книжкові новинки червня

Цього червня українські видавництва підготували чимало новинок; з-поміж них ми відібрали дев’ять видань, на які радимо звернути увагу. Японський абсурд, американський антивестерн, гастрономічний горор, химерне українське фентезі – обирайте книжку, яка відгукнеться саме вам.

«Сараєвські “Мальборо”». Міленко Єргович

Темпора

Фото: book-ye.com.ua

Вперше видана 1994 року, ця збірка оповідань принесла авторові міжнародне визнання. Тексти він створював під час війни в Боснії – частково в обложеному Сараєві, частково вже після переїзду до Загреба. Відстані між подією та її осмисленням тут майже немає: оповідь фіксує досвід у момент його проживання.

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До збірки увійшли двадцять дев'ять новел про звичайних мешканців міста в облозі. Подружжя, сусіди, випадкові знайомі – люди, які ховаються в підвалах, оплакують спалені бібліотеки, пакують минуле в наплічники й відчайдушно чіпляються за залишки нормального життя. Назва книжки відсилає до сигарет, що під час блокади стали міською валютою й символом витривалості.

Єрґович свідомо відмовляється від великої епічної оповіді. Його цікавить анатомія повсякденного життя й повсякденного спротиву під обстрілами, а не геополітичні пояснення війни. Цій логіці підпорядкована й форма: короткі спалахи по три-чотири сторінки, дотепні там, де легко скотитися до патетики, і стримані там, де надрив здається найочікуванішою інтонацією. Жалість до себе ця проза вважає неприпустимою розкішшю – і це відчутно в кожному реченні.

В Україні «Сараєвські "Мальборо"» вперше вийшли 2013 року у збірці «Історії про людей і тварин» у перекладі Катерини Калитко. Сьогодні ці тексти звучать напрочуд близько до нашого досвіду війни.

«Жінка в пісках». Кобо Абе

Основи

Фото: osnovypublishing.com

Роман японського прозаїка й драматурга Кобо Абе, що побачив світ у 1962 році, приніс авторові премію «Йоміурі» та закріпив за ним статус одного з найоригінальніших письменницьких голосів повоєнної Японії.

Ентомолог-аматор вирушає на пустельне узбережжя в пошуках рідкісних комах. Через фатальний збіг обставин він опиняється в пастці на дні глибокої піщаної ями, сам на сам із таємничою місцевою жінкою. Їхнє виживання залежить від селян, які постачають воду та їжу в обмін на сізіфову працю: бранці мусять щоночі відгортати тонни піску, який невпинно загрожує поглинути їхню хижу та все селище. Пісок тут всюдисущий: він скрипить на зубах, проникає під одяг і навіть в думки.

За цією історією криється аналіз суспільства, що прагне підпорядкувати індивіда. Автор змушує шукати відповіді на незручні запитання: де пролягає межа між свободою та звичкою? Чи справді ми керуємо власним життям? Наскільки добровільно погоджуємося на щоденні обмеження й рутину? Через густу атмосферу абсурду й безпорадності людини перед системою роман часто порівнюють із прозою Франца Кафки, проте голос Абе залишається цілком самобутнім.

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У 1964 році режисер Хіроші Тешіґахара екранізував роман. Стрічка здобула Спеціальний приз журі Каннського кінофестивалю та дві номінації на премію «Оскар».

«Кімната з видом». Едвард Морган Форстер

Основи

Фото: osnovypublishing.com/

Один із найвідоміших романів британського класика, опублікований 1908 року. Нині він уперше вийшов українською мовою в перекладі Ярослави Стріхи.

Молода англійка Люсі Ганічерч вирушає до Флоренції разом із консервативною компаньйонкою Шарлоттою Бартлетт. Оселившись у пансіоні Бертоліні, вони виявляють, що їхні номери позбавлені обіцяного краєвиду на річку Арно. Ситуацію несподівано змінюють ексцентричний містер Емерсон та його син Джордж, які пропонують помінятися кімнатами.

Атмосфера Флоренції та щирість випадкових знайомих поступово змушують Люсі переглянути правила, якими вона звикла керуватися. Повернувшись до Англії, вона дедалі гостріше відчуває розрив між відкритістю, яку пізнала в Італії, та суворими вимогами свого середовища. Перед нею постає вибір: жити за правилами свого кола чи довіритися почуттям.

У композиційній легкості та психологічній точності твору відчутний перегук із традицією Джейн Остін, проте Форстер осмислює її крізь чутливість модерної епохи. Роман досліджує свободу особистості, умовність соціальних ролей, пробудження чуттєвості та конфлікт між внутрішніми прагненнями людини й очікуваннями суспільства.

Відомою екранізацією стала однойменна стрічка режисера Джеймса Айворі (1985) з Геленою Бонем Картер, Джуліаном Сендсом, Деніелом Дей-Льюїсом і Меґґі Сміт у головних ролях. Фільм здобув три премії «Оскар».

«Особливий голод». Челсі Дж. Саммерс

Урбіно

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Фото: urbino.com.ua

Дебютний роман Челсі Дж. Саммерс – гібрид інтелектуального трилера, психологічної прози та гастрономічного горору. Це дискомфортна провокативна фізіологічна історія, розрахована переважно на підготовленого читача.

Головна героїня, відома ресторанна критикиня Дороті Деніелс, пише мемуари у в'язниці, де відбуває довічне покарання. Вона поєднала одержимість високою кухнею з убивствами та канібалізмом своїх коханців, перетворивши насильство на частину гастрономічної естетики.

Роман побудований як нелінійний потік спогадів, що поступово розкриває справжню сутність героїні. Дороті розповідає про злочини з тією самою педантичністю, з якою аналізує текстуру качиного конфі чи баланс смаків у складній страві. Саме цей спокійний, дотепний і напрочуд переконливий голос оповідачки поступово втягує читача в її спосіб мислення, змушуючи співпереживати героїні попри жахливість її вчинків.

Водночас Саммерс досліджує владу, одержимість, жіночу агресію та суспільне сприйняття насильства, коли його чинить жінка. Авторка іронізує над гастрономічною індустрією, ресторанною критикою й елітарністю кулінарного світу, а також переосмислює канон літературних маніяків, адже харизматичні інтелектуальні персонажі-соціопати на кшталт Патріка Бейтмана чи Ганнібала Лектера традиційно є чоловіками.

«Час давнього бога». Себастьян Баррі

Видавництво Старого Лева

Фото: starylev.com.ua

Цей роман відомого ірландського письменника увійшов до довгого списку Букерівської премії 2023 року, здобувши схвальні відгуки критиків.

Головний герой – колишній поліціянт Том Кеттл. Після виходу на пенсію він оселяється в невеликій прибудові до старовинного замку в прибережному містечку Долкі, неподалік Дубліна. Самотність і шум моря здаються йому надійним прихистком після життєвих втрат. Проте візит колишніх колег руйнує цю крихку рівновагу. Вони розслідують давній злочин, пов'язаний із сексуальним насильством у католицькій церкві. Їхні запитання змушують Тома знову зануритися в минуле – болісні спогади про службу в поліції, дитинство й втрату близьких.

Кримінальна інтрига запускає глибшу розповідь про пам'ять, травму й примирення з минулим. Спогади Тома виникають уривками, переплітаються з теперішнім і поступово змінюють саме його сприйняття реальності. Крізь особисту історію Баррі малює ширшу картину ірландського суспільства, яке десятиліттями замовчувало злочини католицької церкви.

«Край не для старих». Кормак Маккарті

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Темпора

Фото: tempora.com.ua

Один із найвідоміших романів Кормака Маккарті, культовий статус якого підкріпила однойменна оскароносна екранізація братів Коенів 2007 року.

Події розгортаються в пустелі Техасу. Ветеран війни у В'єтнамі Ллевелін Мосс під час полювання натрапляє на місце кривавої сутички наркоторговців. Знайшовши серед тіл валізу з двома мільйонами доларів, він забирає гроші. Цей крок запускає ланцюг подій, який неможливо зупинити. Тепер Мосс – утікач, який запізно усвідомлює ціну свого рішення. Його переслідує Антон Чигур – безжальний убивця, що вирішує долю своїх жертв підкиданням монети. До полювання долучається цинічний мисливець за головами Карсон Веллс, а зупинити криваве безумство намагається літній шериф Ед Том Белл, який дедалі гостріше відчуває, що більше не впізнає свого краю.

За формою це гостросюжетний трилер, у якому за напруженим сюжетом приховано роздум про випадковість, ірраціональне зло та відповідальність за власний вибір. Його також визначають як антивестерн: Маккарті руйнує традиційний поділ на «добрих» і «поганих», показуючи світ, байдужий до уявлень про справедливість, де випадок і насильство переважають над моральним вибором.

Первісно Маккарті задумував цю історію як сценарій, і це відчутно в побудові роману. Майже кінематографічна динаміка, відмова від лапок у діалогах, мінімалістична пунктуація та рубаний синтаксис підтримують напругу до останньої сторінки.

«Про що ця п’єса?». Наталка Ворожбит

Artbooks

Фото: artbooks.ua

Читання драматургії відрізняється від читання прози. Через відсутність розлогих описів і авторських відступів, читач залишається з текстом сам на сам, мимоволі перебираючи на себе роль режисера.

Драматургиня Наталка Ворожбит відома передусім як авторка сценаріїв до «Кіборгів» і «Спіймати Кайдаша» та режисерка «Поганих доріг». Її перша велика збірка «Про що ця п'єса?» охоплює тексти, написані впродовж 2007–2024 років. У попередньому слові авторка зазначає: «Немає нічого свіжішого, страшнішого і смішнішого, ніж хороша сучасна п’єса, бо це зловлений нерв часу, маленька революція, інтим і провокація, важлива розмова» — і з цим важко не погодитись.

Книжка об'єднала шість п'єс і один сценарій. Вони поділені на три періоди, що відображають зміни і самої авторки, і країни загалом. Ворожбит пояснює цю структуру так: «Різні періоди — різна я». Герої Ворожбит розмовляють суржиком, лайкою, подекуди російською, якщо цього вимагає оповідь. Авторка одразу попереджає: у її творах є сцени насильства, чорний гумор і війна. Загальний настрій збірки підкреслює обкладинка зі світлиною Олени Гром, зробленою в деокупованій Бучі. На фото – пошкоджений вибухом металевий кіоск, рвані краї якого на тлі тіні від дерева нагадують пелюстки квітів. Це суголосно творчому методу Ворожбит: вона поєднує жахливе й зворушливе, змушуючи читача водночас сміятися й відчувати глибокий дискомфорт.

«Стежка тудою». Віталій Жежера

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Комора

Фото: facebook/Видавництво 'Комора'

Збірка коротких есеїв журналіста й редактора Віталія Жежери, до якої увійшли колонки, опубліковані в «Газеті по-українськи» та журналі «Країна» упродовж 2016–2025 років. Зібрати їх під однією обкладинкою запропонувала Оксана Забужко.

Рухаючись географією власної пам'яті – від хутора Ручки на Полтавщині до Сулимівки на Київщині, від наївних юнацьких мрій до філософського осмислення буденності, – Жежера створює своєрідний маніфест уповільненого погляду на світ. Він ніби бере читача за руку й веде подалі від темних часів у простір маленьких життєвих радостей, нагадуючи, що відчуття дому й внутрішньої рівноваги ховається не в монументальних речах, а у звичайних витоптаних стежках, які ведуть до старої хати.

Проза Жежери ощадна й медитативна, зіткана з конкретних деталей і спокійної інтонації. Саме з них народжується відчуття живого світу: танці метеликів-адміралів поміж стовбурів старих груш, хмільний дух влежаних яблук під час пізнього сінокосу, химерна прозорість туманної ночі над Хоролом, запах материнської шафи з нотками махорки й дешевого одеколону. Або мить на краю липня, коли «літо зависає, як жовтий круглий павук, що заснув на павутинці», а в запаху підсохлого листя акацій «густо змішується перший гріх і забута невинність».

«Грибних справ підмайстра». Катерина Корнієнко

Видавництво Старого Лева

Фото: starylev.com.ua

Фентезійний роман Катерини Корнієнко запрошує у світ, де доля кожної людини вишита нитками на її власній тіні. Маги-тлумачі легко зчитують ці візерунки, визначаючи життєвий шлях кожного, проте шістнадцятирічна Явдоха (або ж просто Доця) залишається справжньою загадкою. Її тінь – це нерозбірливе плетиво вузлів та швів, яке збиває з пантелику навіть найдосвідченіших майстрів. Поки її шлях залишається непрочитаним, дівчина опиняється поза звичним ладом життя.

Рік у рік вона вирушає до барвистої столиці Заланіття, де перетинаються мандрівники звідусіль, з єдиною надією – знайти того, хто зуміє розгадати її тінь. Та подорож іде не за планом: загадковий жупан лісового майстра, чумацька валка отамана Перчисупа і пробудження істоти з моторошних легенд втягують Явдоху у вир несподіваних подій. Тепер на кону стоїть щось більше, ніж її майбутнє.

За захопливим пригодницьким сюжетом прихована історія про дорослішання, пошук власного шляху та сміливість ухвалювати рішення. Водночас роман вирізняється образною мовою, яка матеріалізує світ оповіді: гортаючи сторінки, ніби відчуваєш запах вологого лісового моху й тепло магічних пахощів.