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Авторка роману «Синій альбом» Ярина Груша стала лавреаткою міжнародної премії Viareggio-Répaci

Твір розповідає про дорослішання на тлі розпаду СРСР, Помаранчевої революції та Революції Гідності

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Авторка роману «Синій альбом» Ярина Груша стала лавреаткою міжнародної премії Viareggio-Répaci
Дебютний роман Ярини Груші «Синій альбом» опублікувало видавництво Bompiani
Фото: Ольга Закревська

Ярина Груша отримала спеціальну міжнародну відзнаку в літературній премії Віареджо (Viareggio-Répaci), повідомляє Український інститут книги.

Журі відзначило внесок Груші в популяризацію української культури в Італії та Європі, а також письмо, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадянської відповідальності. 

«Синій альбом» – дебютний роман Груші, історія якого розпочинається після Чорнобильської трагедії та розповідає про дорослішання Ярини на тлі розпаду Радянського Союзу, Помаранчевої революції та Революції Гідності. В основі сюжету – дитячі спогади авторки про ці події. 

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Твір написаний італійською. Його опубліковало видавництво Bompiani.

Viareggio-Répaci – одна з найдавніших та найпрестижніших італійських літературних премій, заснована у 1929 році Леонідою Репачі в місті Віареоджо.

Ярина Груша – українська перекладачка, письменниця, викладачка української мови та літератури в Міланському університеті, номінантка на премію Drahoman Prize-2025 разом Алессандро Акіллі за спільний переклад поетичної збірки «Кінечні пісні» Ірини Шувалової.

 

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