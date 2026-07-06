У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

На фестивалі в Нові Зеландії відбулась премʼєра українсько-люксембурзької анімації про війну

Документальний короткий метр «Жевріння» представили на фестивалі DocEdge.

CultHub
На фестивалі в Нові Зеландії відбулась премʼєра українсько-люксембурзької анімації про війну
Анімаційний фільм про перші дні повномашстабного вторгнення представили на фестивалі в Окленді
Фото: Марія Старожицька

Міжнародна премʼєра українсько-люксембурзької документальної короткої анімації «Жевріння» (“Ember”) пройшла у новозеландському Окленді на фестивалі DocEdge, який має офіційний статус кваліфікаційного фестивалю для премії «Оскар».

Стрічку режисера і художника Владислава Каленського особисто представила продюсерка Іра Єрошко.

Ця 12-хвилинна мальована анімація без слів розповідає історію про літнє подружжя в приватному будинку під Києвом, яке відчуло на собі поневіряння російської окупації, виживання в підвалі та зрештою евакуацію разом з сусідами на безпечну територію.

Стрічка містить відтворені в художній формі документальні свідчення конкретної сімʼї очевидців російського вторгнення, яких опитали фахівці Національного дослідницького фонду Люксембургу.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies