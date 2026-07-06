Міжнародна премʼєра українсько-люксембурзької документальної короткої анімації «Жевріння» (“Ember”) пройшла у новозеландському Окленді на фестивалі DocEdge, який має офіційний статус кваліфікаційного фестивалю для премії «Оскар».
Стрічку режисера і художника Владислава Каленського особисто представила продюсерка Іра Єрошко.
Ця 12-хвилинна мальована анімація без слів розповідає історію про літнє подружжя в приватному будинку під Києвом, яке відчуло на собі поневіряння російської окупації, виживання в підвалі та зрештою евакуацію разом з сусідами на безпечну територію.
Стрічка містить відтворені в художній формі документальні свідчення конкретної сімʼї очевидців російського вторгнення, яких опитали фахівці Національного дослідницького фонду Люксембургу.