Кошти спрямують на технічне обстеження даху і стін, підготовку проєктної документації для термінових консерваційних робіт.

Український фонд культурної спадщини вперше надав фінансування на відновлення об'єкта культурної спадщини.

Понад 1,5 мільйона гривень виділили «Мистецькому Арсеналу» на першочергові протиаварійні роботи у будівлі Старого арсеналу, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, будівля Старого арсеналу є пам’яткою історії та архітектури національного значення, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки. Кошти спрямують на технічне обстеження даху і стін, підготовку проєктної документації для термінових консерваційних робіт, а також на лабораторні дослідження конструкцій і діагностику та заміну пошкодженого світлового обладнання. Усі роботи триватимуть із липня до жовтня цього року.

Фінансування проєкту забезпечили завдяки внеску Міжнародного альянсу із захисту культурної спадщини (ALIPH). Після російського обстрілу 15 червня Рада директорів Фонду створила спеціальний механізм швидкого реагування із попереднім обсягом понад 10 мільйонів гривень, зазначила очільниця Мінкультури.

Загалом Український фонд культурної спадщини вже залучив 4,3 мільйона євро міжнародних внесків. Для запуску перших проєктів та розширення програм підтримки до кінця цього року відомство планує мобілізувати 15 мільйонів євро.