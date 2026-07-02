Україна та Швеція спільно зберігатимуть спадщину територій Великого Лугу

Про це країни домовились, підписавши Меморандум про співпрацю.

Україна та Швеція підписали Меморандум про співпрацю для збереження культурної спадщини Великого Лугу — одного з ключових символів української козацької історії. Про це повідомляє Посольство України і Швеції.

Після руйнування Росією Каховської дамби у 2023 році, яке стало великою гуманітарною та екологічною катастрофою, відкрилися величезні території Великого Лугу, які десятиліттями були затоплені. Це полегшило доступ до тисяч археологічних та історичних пам’яток: давні поховання, поселення, залишки суден, сліди різних епох і воєн.

Меморандум об’єднав українські, шведські та міжнародні інституції: Запорізьку обласну державну адміністрацію, Запорізький національний університет, Національний заповідник «Хортиця», Шведський національний музей судоходства, транспорту і військової справи, Міжнародний конгрес морських музеїв.

Це крок шляху до створення Міжнародного центру дослідження та збереження Великого Лугу, зазначають в Посольстві.