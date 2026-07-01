На кіностудії Довженка розпочались аварійно-відновлювальні роботи після ворожих атак

Вони спрямовані на захист приміщень від подальшого руйнування та відновлення виробничої діяльності кіностудії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка розпочалися аварійно-відновлювальні роботи після російської атаки на Київ 2 та 15 червня.

Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Внаслідок атак є значні пошкодження будівель, інженерних мереж та об’єктів культурної спадщини, що розташовані на території кіностудії.

Реклама

"Для проведення комісійного обстеження пошкоджених об’єктів культурної спадщини утворено відповідну комісію. Фахівці здійснюють оцінку масштабів руйнувань та визначають першочергові заходи, необхідні для збереження будівель і майна кіностудії", - повідомили в Мінкульті.

Унаслідок атаки пошкоджено 18 будівель Кіностудії Довженка, серед яких — пам’ятки історії науки і техніки національного та місцевого значення. Зокрема, постраждали Головний знімальний павільйон (1927–1928 рр.), адміністративний та лабораторний корпуси, «Щорсівський корпус» (Музей кінофабрики), службові корпуси, цехи комбінованих зйомок, їдальня, електростанція, фільмотека, гуртожиток та інші споруди.

Пошкоджень зазнали покрівлі, віконні конструкції, стіни та внутрішні приміщення будівель. Також зруйновано частину інженерних мереж: електроживлення, водопостачання та каналізацію, пошкоджено колектори павільйонів, господарські споруди та частину територіального благоустрою.

Першочергові аварійно-відновлювальні роботи спрямовані на захист приміщень від подальшого руйнування та створення умов для відновлення виробничої діяльності кіностудії.