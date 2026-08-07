На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу

Погіршення якості повітря виявили у Вишгороді, Боярці, Василькові, Обухові, Броварах, а також у селищах Іванків і Велика Димерка.

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У кількох населених пунктах Київської області зберігається погіршення якості повітря. Моніторингові пости зафіксували підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Погіршення якості повітря виявили у Вишгороді, Боярці, Василькові, Обухові, Броварах, а також у селищах Іванків і Велика Димерка.

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Фахівці зазначають, що дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт під час дихання. Особливо це може відчуватися літніми людьми, дітьми та людьми, чутливими до подразнень.

До покращення ситуації жителям рекомендують:

зачиняти вікна,

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі

пити достатньо води,

за наявності очищувача повітря радять використовувати його на максимальному режимі.

Водночас у більшості населених пунктів області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.

Також повідомляється, що рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

Станом на 7 серпня якість повітря в області контролюють на 16 пунктах спостереження. Моніторинг проводять у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, Іванкові, Великій Димерці та селі Підгірці.