Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу

Погіршення якості повітря виявили у Вишгороді, Боярці, Василькові, Обухові, Броварах, а також у селищах Іванків і Велика Димерка.

На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

У кількох населених пунктах Київської області зберігається погіршення якості повітря. Моніторингові пости зафіксували підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Погіршення якості повітря виявили у Вишгороді, Боярці, Василькові, Обухові, Броварах, а також у селищах Іванків і Велика Димерка.

Реклама

Фахівці зазначають, що дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт під час дихання. Особливо це може відчуватися літніми людьми, дітьми та людьми, чутливими до подразнень.

До покращення ситуації жителям рекомендують:

  • зачиняти вікна,
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі
  • пити достатньо води,
  • за наявності очищувача повітря радять використовувати його на максимальному режимі.

Водночас у більшості населених пунктів області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.

Також повідомляється, що рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

Станом на 7 серпня якість повітря в області контролюють на 16 пунктах спостереження. Моніторинг проводять у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, Іванкові, Великій Димерці та селі Підгірці.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies