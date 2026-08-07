На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу

У кількох населених пунктах Київської області зберігається погіршення якості повітря. Моніторингові пости зафіксували підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Погіршення якості повітря виявили у Вишгороді, Боярці, Василькові, Обухові, Броварах, а також у селищах Іванків і Велика Димерка.
Фахівці зазначають, що дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт під час дихання. Особливо це може відчуватися літніми людьми, дітьми та людьми, чутливими до подразнень.
До покращення ситуації жителям рекомендують:
- зачиняти вікна,
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі
- пити достатньо води,
- за наявності очищувача повітря радять використовувати його на максимальному режимі.
Водночас у більшості населених пунктів області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.
Також повідомляється, що рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.
Станом на 7 серпня якість повітря в області контролюють на 16 пунктах спостереження. Моніторинг проводять у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, Іванкові, Великій Димерці та селі Підгірці.
- Зазначимо, що вночі 5 серпня Росія масовано атакувала Київ і область, цілячи по цивільних складах і виробництвах. Були зафіксовані численні осередки горіння. Після цього в Києві та області було зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря.