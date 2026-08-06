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У Джакарті презентували мурал, співавтором якого став українець Віталій Грех

Проєкт досліджує екологічні виклики.

CultHub
У Джакарті презентували мурал, співавтором якого став українець Віталій Грех
Мурал "Взаємоповʼязане існування" в Джакарті
Фото: Andi Maulana

У культурно-мистецькому центрі Джакарти (Індонезія) Taman Ismail Marzuki (TIM) презентували мурал «Взаємопов'язане існування», одним із трьох авторів якого став український митець Віталій Грех (Dilkone), повідомляють організатори.

За описом, «Взаємопов'язане існування» досліджує екологічний взаємозв’язок через візуальну мову, що об'єднує різні мистецькі традиції. Проєкт має на меті порушити питання про те, як екологічні виклики виходять за межі кордонів, і підкреслити важливість міжнародної співпраці в уявленні більш сталого майбутнього.

«Мурал говорить про трагедію та зміну клімату – постійні загрози екосистемам, які підтримують людське життя. Нехай цей мурал стане простором для навчання, де ми зможемо уважніше прислухатися та чіткіше бачити реалії, з якими стикаємося в повсякденному житті – реалії, що стають дедалі тривожнішими під тягарем екологічних криз і воєн, від яких, здається, неможливо втекти», – коментує митець та представник Джакартської мистецької ради Айділ Усман.

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До команди художників також увійшли Мануель Скірла (Австрія) та Муна Діаннур (Індонезія). Як зазначають, мурал обʼєднує візуальні мови трьох митців та перетворює ці голоси в єдину композицію, зберігаючи індивідуальність кожного з них. 

Проєкт створили за фінансування Міністерства закордонних справ Австрії. Організаторами стали Посольство Австрії в Джакарті, Український інститут та Посольство України в Республіці Індонезія за підтримки Департаменту культури провінції Джакарта, компанії JaKpro, Джакартської мистецької ради, культурно-мистецького центру TIM та його адміністрації, Мережі національних культурних інститутів ЄС (EUNIC) у співпраці з ГО Cultural Diplomacy Foundation та Opera Aperta.

Віталій Грех на презентації муралу «Взаємопов'язане існування» в Джакарті
Фото: Andi Maulana
Віталій Грех на презентації муралу «Взаємопов'язане існування» в Джакарті

Про Віталія Греха:

  • український митець;

  • не має формальної мистецької освіти; 

  • з 2007-го року почав здобувати мистецький досвід через стрит-арт і хвилю графіті;

  • пізніше перейшов до інших мистецьких практик;

  • з 2010-го року почав брати участь у групових виставках, а згодом – у фестивалях і резиденціях. 

Про Taman Ismail Marzuki (TIM):

  • провідний культурно-мистецький центр Джакарти, названий на честь видатного індонезійського композитора Ісмаїла Марзукі;

  • центр об'єднує театральні зали, галереї, кінозали, концертні майданчики та навчальні заклади та функціонує як простір для театру, музики, кіно, танцю, літератури та образотворчого мистецтва.

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