16-20 вересня на території МЦКМ (колишній Жовтневий палац) пройде міжнародний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest. Щоб підготувати територію до події, команда фестивалю закликає всіх охочих доєднатись до толоки.

Зокрема, йдеться про ревіталізацію приміщення закинутого “Кінопалацу”. Цей кінотеатр відкрили 1998 року, переобладнали у 2008-му, він працював до лютого 2014-го. Під час Євромайдану в приміщенні “Кінопалацу” переховувалися майданівці, яких атакували війська МВС. Під час штурму в будівлі вибили вікна та двері, потрощили меблі всередині. Відтоді кінотеатр не працює. Під час фестивалю «Кінопалац» планують перетворити на мистецький сквот, де свої роботи представлять 50 художників з України та Європи.

Фото: kyivpost.com/ Марічка Паламарчук Кінотеатр "Кінопалац", листопад 2023

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Нещодавно, у ніч на 24 травня 2026 року територія МЦКМ постраждала під час масованого ракетно-дронового удару РФ по Києву. Виникла пожежа, були пошкоджені дах, фасад і вікна. Для проведення фестивалю, який охопить увесь простір МЦКМ, необхідне прибирання території.

Команда фестивалю ГогольFest разом з ініціативами «Сміливі Відновлювати» (@brave.to.rebuild) та Repair Together (@repair.together) запрошує всіх взяти участь у толоці та підготувати простори МЦКМ до фестивалю. Організатори забезпечать необхідне знаряддя праці; по можливості просять взяти власні рукавички. На локації багато скла з вибитих вікон і будівельного сміття, тож учасникам слід подбати про закритий одяг і взуття.

Толока відбудеться 7 серпня (12:00–22:00) та 8 серпня (10:00–22:00).