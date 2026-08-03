У Лондоні представлять виставку британського художника Пірса Секунди про знищення РФ української культури та ідентичності

З 12 серпня по 6 вересня у Fitzrovia Gallery (Лондон) відбудеться виставка британського художника Пірса Секунди «Nature Morte: The Extermination of Ukraine» (Nature Morte: Знищення України), в основі якої – дослідницькі поїздки автора Україною у 2024–2026 роках. Про це повідомили організатори.

За описом, в експозиції представлять серію з 21-го натюрморту з традиційними українськими стравами та продуктами. Секунда намалював їх власноруч виготовленим чорнилом. Художник зробив його з вугілля, яке для нього зібрав британський журналіст після першого ракетного удару по будівлі Харківської обласної адміністрації у 2022 році.

Назва виставки має подвійне значення. Крім традиційного жанру натюрморту («мертва природа»), слово «morte» символізує фізичне знищення української культури, історичної пам’яті та національної ідентичності Росією.

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Роботи супроводжуватимуть QR-коди з архівом доказів російських злочинів проти української культури й ідентичності, зокрема іменами й обличчями причетних.

Окрім цього, на виставці покажуть карту з понад п’ятьма тисячами зафіксованих випадків пошкодження культурних об’єктів України та 40-хвилинний документальний фільм режисера Девіда Міллера про роботу Секунди під час досліджень в Україні, зокрема збір свідчень та встановлення імен росіян.

15% коштів, виручених від продажу мистецьких робіт під час виставки, передадуть до фонду підтримки реставрації Києво-Печерської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки в ніч проти 15 червня 2026-го року.

Виставку створено за підтримки ГО PR Army. Науковим радником експозиції став дослідник організації Владислав Гаврилов.

Фото: надано організаторами Робота Пірса Секунди "Хліб у сільському стилі"

Про Пірса Секунду: