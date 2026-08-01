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Іран попередив Британію, Болгарію і Кіпр через співпрацю зі США

Іранська сторона вимагає від країн не давати свої бази та інші ресурси для підтримки Вашингтона.

Іран попередив Британію, Болгарію і Кіпр через співпрацю зі США
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі

На тлі загострення бойових дій на Близькому Сході МЗС Ірану розпочало нові консультації щодо ризиків співпраці європейських країн із США та їхніми союзниками. 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у розмовах із колегами з Великобританії, Болгарії і Кіпру прямо попередив про неприпустимість надання їхніх територій або військової інфраструктури для нападу на Іран, передає Euronews

За даними іранського агентства Fars, глава іранського МЗС наголосив, що участь у будь-яких ворожих діях потягне за собою відповідальність.

У розмові з міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом іранський посадовець заявив, що у разі використання британських території або ресурсів для нападу, її вважатимуть агресором. У такому випадку Іран залишає за собою право на законну оборону. Водночас британська сторона наполягає на дипломатичному врегулюванні. Мілібенд підкреслив, що Британія не бере участі у війні з Іраном і вірить у дипломатію для зниження напруженості. При цьому Британія має в регіоні стратегічні бази, як-от Акротірі на Кіпрі. Також попередній британський уряд дозволив США використовувати бази в Індійському океані та «в Англії, а новий уряд на чолі з Енді Бернемом не заперечував проти цієї співпраці. 

Жорстку реакцію Тегерана викликало й схвалення парламентом Болгарії плану розміщення американських військових літаків на базі «Безмер». МЗС Ірану назвало цей крок порушенням Статуту ООН і вимагає його скасування. Арагчі у розмові з болгарською колегою запевнив, що Іран захищатиме свої інтереси, а будь-яка сторона, причетна до агресії, відповідатиме за наслідки. 

Щодо Кіпру, то Іран намагається не допустити використання американцями іноземних баз на острові. У розмові з кіпрським колегою Арагчі закликав запобігти зловживанням цими об'єктами. Міністр закордонних справ Кіпру у відповідь підтвердив відданість міжнародному праву та запевнив, що бази не використають проти Ірану.

  • Посольства США в Ізраїлі та інших країнах Близького Сходу закликали американських громадян утриматися від поїздок до регіону. Тим, хто вже перебуває там, рекомендують бути готовими залишити країну у разі подальшої ескалації.
  • Збройні сили Сполучених Штатів готові до продовження обстрілів Ірану, які можуть відбутися вже на цих вихідних.
  • Чиновники у Вашингтоні, які мають доступ до військових планів США, говорять, що конкретні цілі для ударів ще не визначені.
  • Водночас президент США Дональд Трамп на засіданні урядового кабінету фактично анонсував продовження бойових дій.
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