Литва посилить обмеження для прокремлівськи налаштованих росіян і білорусів

Міністерство закордонних справ Литви підготувало поправки до закону про обмежувальні заходи у відповідь на російську агресію проти України.

Відомство пропонує заборонити прорежимним громадянам Росії та Білорусі вести публічну діяльність і додатково обмежити купівлю нерухомості біля важливих об’єктів заради безпеки і боротьби з пропагандою, передає Euronews.

Законопроєкт передбачає заборону для фізичних і юридичних осіб із цих країн на публічну діяльність у сферах освіти, науки, культури, спорту, мистецтва та розваг. Обмеження стосуються тих, хто підтримував війну Росії проти України, працював на окупованих українських територіях, підтримував репресії або відмовляється підписати декларацію з осудом вторгнення Москви.

У міністерстві зазначають, що такі кроки завадять Кремлю і Мінську використовувати культурну й освітню сфери для поширення пропаганди і впливу на суспільство.

Окрім цього, влада хоче посилити правила володіння нерухомістю. Чинне законодавство Литви вже забороняє громадянам Росії без посвідки на проживання купувати нерухомість. Нові поправки поширять обмеження і на росіян із посвідкою на проживання, а також на громадян Білорусі, якщо будівлі розташовані поблизу об'єктів критичної національної безпеки чи районів військової підготовки. У Вільнюсі прагнуть суттєво знизити ризики використання нерухомості для розвідки та іншої ворожої діяльності.

Сейм і президент Гітанас Науседа мають розглянути ці поправки. Якщо їх схвалять, зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року.