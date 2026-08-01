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Ексочільника фінської спецслужби звинувачують у посадовому злочині щодо протидії російському шпигунству

Слідчі з'ясовують, чи залучала спецслужба пенсіонерів для своїх цілей в обхід закону. 

Ексочільника фінської спецслужби звинувачують у посадовому злочині щодо протидії російському шпигунству
кордон Фінляндії з Росією
Фото: Heikki Haapalainen / Yle

Колишній керівник Поліції безпеки Фінляндії (Supo) Антті Пелттарі отримав обвинувачення у порушенні службових обов'язків. 

Це провадження є частиною наймасштабнішого в історії розслідування щодо діяльності фінської спецслужби, передає Yle

Справа стосується подій серпня-вересня 2020 року. Слідчі з'ясовують, чи залучала спецслужба пенсіонерів до протидії російському шпигунству в обхід закону. 

За версією слідства, ці особи могли отримувати від Supo секретну інформацію і працювати з нею без належного контролю. Крім того, Пелттарі підозрюють у тому, що він ухвалював рішення щодо методів розвідки з порушенням норм і надавав суду неправдиві дані під час однієї з операцій.

Разом із Пелттарі обвинувачення у зловживанні службовим становищем отримали колишній керівник контррозвідки Пертті Хаакслуото і ще один співробітник відомства. Усі фігуранти відкидають обвинувачення.

Через це розслідування Пелттарі у 2025 році відсторонили від посади генерального секретаря парламенту Фінляндії, яку він обіймав після виходу з Supo. 

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