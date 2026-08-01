Дрони СБУ уразили чотири російські РЛС на Кубані

Уражено три радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2".

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У ніч на 1 серпня далекобійні безпілотники СБУ уразилт чотири радіолокаційні станції у Краснодарському краї та три нафтопереробні заводи в Башкортостані.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією СБУ, українські дрони уразили у Краснодарському краї три радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2", які російські війська використовують для виявлення повітряних цілей.

Крім того, в СБУ уточнили, що атакували підприємства "Башнафта-УНПЗ", «"Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які входять до структури компанії "Башнефть" та утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів РФ.

Раніше президент Зеленський підтвердив удари дронів СБУ по інфраструктурі трьох нафтопереробних заводів у Башкортостані.