Дрони СБУ уразили чотири російські РЛС на Кубані

У ніч на 1 серпня далекобійні безпілотники СБУ уразилт чотири радіолокаційні станції у Краснодарському краї та три нафтопереробні заводи в Башкортостані.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За інформацією СБУ, українські дрони уразили у Краснодарському краї три радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2", які російські війська використовують для виявлення повітряних цілей.
Крім того, в СБУ уточнили, що атакували підприємства "Башнафта-УНПЗ", «"Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які входять до структури компанії "Башнефть" та утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів РФ.
- Раніше президент Зеленський підтвердив удари дронів СБУ по інфраструктурі трьох нафтопереробних заводів у Башкортостані.
- Також потоплено підсанкційний контейнеровоз Yanina в акваторії Чорного моря.