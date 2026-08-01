Генштаб: у липні російська армія втратила рекордні 42 860 військових

У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат у живій силі з початку року. За місяць Сили оборони ліквідували 42 860 російських військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За даними військового командування, динаміка втрат особового складу російської армії у 2026 році виглядає так:
- січень — 31 710 осіб;
- лютий — 26 090 осіб;
- березень — 31 960 осіб;
- квітень — 32 980 осіб;
- травень — 33 760 осіб;
- червень — 39 290 осіб;
- липень — 42 860 осіб.
Липень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони за кількістю втрат, завданих противнику у 2026 році.
Загалом за перші сім місяців року втрати особового складу російських військ становили 238 650 осіб.
- Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 1 447 620 окупантів.