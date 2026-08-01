Генштаб: у липні російська армія втратила рекордні 42 860 військових

За перші сім місяців року РФ втратила в Україні 238 650 солдатів.

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У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат у живій силі з початку року. За місяць Сили оборони ліквідували 42 860 російських військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними військового командування, динаміка втрат особового складу російської армії у 2026 році виглядає так:

січень — 31 710 осіб;

лютий — 26 090 осіб;

березень — 31 960 осіб;

квітень — 32 980 осіб;

травень — 33 760 осіб;

червень — 39 290 осіб;

липень — 42 860 осіб.

Липень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони за кількістю втрат, завданих противнику у 2026 році.

Загалом за перші сім місяців року втрати особового складу російських військ становили 238 650 осіб.