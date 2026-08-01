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У Вишневому на Київщині рятувальники локалізували пожежу на цивільному об'єкті, – Корецький

На місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС.

У Вишневому на Київщині рятувальники локалізували пожежу на цивільному об'єкті, – Корецький
наслідки атаки РФ по Київщині
Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники локалізували пожежу на цивільному об'єкті у Вишневому Київської області, яка виникла внаслідок нічної російської атаки.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, ліквідація наслідків масованого російського удару триває. У Києві внаслідок атаки зруйновано або серйозно пошкоджено житлові будинки у семи районах міста.

"На місцях працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції, міські служби та всі необхідні фахівці. У Вишневому рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на цивільному об’єкті", – зазначив Корецький.

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Прем’єр-міністр також повідомив, що під ударом цієї ночі опинилися Полтавська, Сумська, Дніпропетровська та Харківська області, де також є постраждалі.

  • На Київщині через нічну атаку РФ відомо про трьох поранених. Внаслідок удару виникла пожежа, яка охопила понад 20 тисяч квадратних метрів логістичного центру
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