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Рятувальники локалізували пожежу на цивільному об'єкті у Вишневому Київської області, яка виникла внаслідок нічної російської атаки.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, ліквідація наслідків масованого російського удару триває. У Києві внаслідок атаки зруйновано або серйозно пошкоджено житлові будинки у семи районах міста.

"На місцях працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції, міські служби та всі необхідні фахівці. У Вишневому рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на цивільному об’єкті", – зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр також повідомив, що під ударом цієї ночі опинилися Полтавська, Сумська, Дніпропетровська та Харківська області, де також є постраждалі.

За попередніми даними, у Києві внаслідок російської атаки загинули щонайменше дев'ять людей, ще 30 отримали поранення.