Після першої години ночі росіяни розпочали ракетну атаку по Україні, про яку упродовж дня попереджав Президент Володимир Зеленський. Станом на 11:00 було відомо про вісьмох загиблих та понад 50 поранених.

За інформацією від Повітряних Сил, балістичних ударів зазнали Київ, Кривий Ріг і Вінниця.

Станом на 4:40 у повітряному просторі були крилаті ракети, які рухались у західних регіонах, була загроза для Львова. Згодом в ОВА повідомили, що у Львові пошкоджено дві багатоповерхівки. Відомо про понад 30 постраждалих, понівечені будинки.

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У столиці, за свідченнями очевидців, розпочалася пожежа, пошкоджено вхід до станції метро "Почайна". Мер Віталій Кличко підтвердив падіння уламків та пошкодження нежитлових споруд у Святошинському районі та на Оболоні. Вранці він написав, що одного з двох постраждалих унаслідок атаки ворога на столицю медики госпіталізували. Другому надали допомогу амбулаторно. Київська міська військова адміністрація повідомила про загибель однієї людини.

На Київщині відомо про пʼятьох постраждалих людей, зокрема неповнолітнього.

По Харкову росіяни били дронами.

У Дніпропетровській області через російські удари загинули шестеро людей, серед них є діти. Відомо про десятьох поранених.

На Полтавщині вночі загинула людина, там також понівечений термінал "Нової пошти", уламки дрона впали на дорогу.

У МВС розповіли про всіх загиблих та постраждалих

У Львові та на Дніпропетровщині аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами можуть залишатися люди. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Найбільше жертв – у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Російська ракета влучила у приватний будинок, де жила багатодітна родина. Загинули шестеро людей. Серед них – троє дітей віком 6, 11 та 17 років. Щонайменше восьмеро людей зазнали поранень, зокрема двоє дітей. Кількох людей вважають зниклими безвісти.

У Львові пошкоджено багатоквартирні будинки. Десятки людей постраждали, серед них є діти. Поранення також дістали поліцейський і рятувальник. Рятувальники евакуювали 39 мешканців. Роботи на місці тривають.

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На Київщині постраждали п'ятеро людей з однієї родини. Трьох людей деблокували з-під завалів.

У Києві загинула одна людина. Ще двоє дістали поранення. Пожежі після удару вже ліквідували.

На місцях атак працюють рятувальники, поліцейські, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Скільки ракет запустила Росія

У Повітряних силах підрахували, що вночі РФ запустила 74 ракети та 284 дрони. Станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях. Уламки впали у 13 місцях. Інформацію щодо восьми ракет уточнюють.

Польща під час цієї атаки фіксувала близько десятка ракет над заходом України і піднімала в небо свої винищувачі. Одна ракета наблизилася до кордону, а згодом повідомили, що у Любінському воєводстві імовірно впав "невідомий обʼєкт".