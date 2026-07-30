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У Сумській області через російські атаки постраждали троє людей, з них двоє дітей.

Про це написали у обласній поліції.

Протягом минулої доби війська рф здійснили 28 обстрілів 19 населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.

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У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА отримали травми 61-річна жінка та двоє дітей – дівчата 10 та 13 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

У Сумській міській громаді пошкоджено приватні будинки, АЗС.

У Буринській, Есманській та Серединобудській громадах пошкоджено приватні будинки.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.