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На Сумщині – троє травмованих через агресію РФ

Серед постраждалих є двоє дітей. 

На Сумщині – троє травмованих через агресію РФ
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

У Сумській області через російські атаки постраждали троє людей, з них двоє дітей. 

Про це написали у обласній поліції. 

Протягом минулої доби війська рф здійснили 28 обстрілів 19 населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. 

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У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА отримали травми 61-річна жінка та двоє дітей – дівчата 10 та 13 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. 

У Сумській міській громаді пошкоджено приватні будинки, АЗС. 

У Буринській, Есманській та Серединобудській громадах пошкоджено приватні будинки. 

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

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