На Харківщині семеро людей постраждали унаслідок обстрілів

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала 17 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей, серед них – троє дітей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У с. Орілька Лозівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 18 і 62 років та хлопчики 3 і 13 років. У м. Валки поранено 16-річного хлопця, зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка, а у сел. Золочів поранено 86-річну жінку.

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Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 ракет;

7 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

11 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

33 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Богодухів), 2 багатоквартирні будинки, 18 приватних будинків, 3 автомобілі (сел. Золочів), приватний будинок, електромережі (м. Валки), багатоквартирний будинок, 4 приватні будинки, 5 господарчих споруд (с. Одноробівка).

У Куп'янському районі пошкоджено адмінбудівлю (сел. Шевченкове), приватний будинок, 3 господарчі споруди (с. Аркадіївка), 8 багатоквартирних будинків (сел. Приколотне).

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Ізюм), господарчу споруду (с. Волохів Яр).

У Лозівському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Орілька), 2 цивільні підприємства (м. Лозова, м. Златопіль), поле пшениці (с. Миролюбівка).

У Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Мосьпанове), автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Хотімля).

У Берестинському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Андріївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 249 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 48 633 людини.