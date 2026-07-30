На Харківщині семеро людей постраждали унаслідок обстрілів

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 17 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей, серед них – троє дітей.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
У с. Орілька Лозівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 18 і 62 років та хлопчики 3 і 13 років. У м. Валки поранено 16-річного хлопця, зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка, а у сел. Золочів поранено 86-річну жінку.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 5 ракет;
- 7 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 11 БпЛА типу «Молнія»;
- 3 fpv-дрони;
- 33 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Богодухів), 2 багатоквартирні будинки, 18 приватних будинків, 3 автомобілі (сел. Золочів), приватний будинок, електромережі (м. Валки), багатоквартирний будинок, 4 приватні будинки, 5 господарчих споруд (с. Одноробівка).
У Куп'янському районі пошкоджено адмінбудівлю (сел. Шевченкове), приватний будинок, 3 господарчі споруди (с. Аркадіївка), 8 багатоквартирних будинків (сел. Приколотне).
В Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Ізюм), господарчу споруду (с. Волохів Яр).
У Лозівському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Орілька), 2 цивільні підприємства (м. Лозова, м. Златопіль), поле пшениці (с. Миролюбівка).
У Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Мосьпанове), автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Хотімля).
У Берестинському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Андріївка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 249 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 48 633 людини.