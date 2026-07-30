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Двоє мешканців Херсонщини загинули через удари РФ

Поранені десятеро людей, зокрема дитина.

Двоє мешканців Херсонщини загинули через удари РФ
Наслідки обстрілів Херсонщини, ілюстративне фото

Унаслідок російських атак на Херсонщині загинули двоє людей. Ще десятеро мешканців поранені, зокрема дитина.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Інгулець, Лиманець, Понятівка, Чайкине, Білозерка, Ромашкове, Томина Балка, Берислав, Раківка, Урожайне, Тополине, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Саблуківка, Новокаїри, Миролюбівка, Заможне, Сагайдачне, Біляївка, Тягинка, Високе, Бургунка, Одрадокам'янка, Таврійське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, автозаправну станцію, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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