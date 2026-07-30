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Під атакою РФ вчергове була портова інфраструктура Миколаївщини

Люди не постраждали.

Під атакою РФ вчергове була портова інфраструктура Миколаївщини
Ліквідація наслідків атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Вчора, 29 липня та сьогодні зранку російська армія тероризувала Миколаївську область дроновими атаками. Зокрема під ударом була портова інфраструктура обласного центру. 

Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов. 

«Учора та сьогодні зранку ворог здійснив комбіновану атаку Миколаївщини із застосуванням ударних БпЛА типу «Shahed», «Молнія» та БпЛА «Бандероль», – написав він. 

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Під час повітряних атак сили ППО знищили значну частину ворожих повітряних цілей. Водночас зафіксовано окремі влучання та падіння уламків.

Сьогодні зранку під атакою була портова інфраструктура Миколаєва. Пошкоджено складське приміщення та дах багатоквартирного будинку. 

У Баштанському районі унаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА типу «Shahed» у м. Баштанка пошкоджено два склади. Також ворог чотири рази атакував БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. Пошкоджено три приватні будинки, автомобіль швидкої допомоги та адміністративну будівлю. 

У Миколаївському районі вчора ворог пʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також двічі БпЛА типу «Молнія» Куцурубську громаду. Внаслідок атак у с. Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки. 

Крім того, ворог атакував БпЛА «Бандероль» Степівську громаду, внаслідок чого пошкоджено трактор.

 Постраждалих немає.

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