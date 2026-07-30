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Росіяни атакують українські міста: у Києві загинула людина (доповнюється)

У повітрі ударні безпілотники, а ворог вже застосував балістику.

Росіяни атакують українські міста: у Києві загинула людина (доповнюється)
Запуск балістичної ракети
Фото: defence-ua

Після першої години ночі росіяни розпочали ракетну атаку по Україні, про яку упродовж дня попереджав Президент Володимир Зеленський.

За інформацією від Повітряних Сил, балістичних ударів зазнали Київ, Кривий Ріг і Вінниця. 

У столиці, за свідченнями очевидців, розпочалася пожежа, пошкоджено вхід до станції метро "Почайна". Мер Віталій Кличко підтвердив падіння уламків та пошкодження нежитлових споруд у Святошинському районі та на Оболоні.

Київська міська військова адміністрація повідомила про загибель однієї людини.

Моніторигові канали говорять про велику кількість ворожих БПЛА у повітряному просторі України ьа пуски "Калібрів". Також підтверджена Повітряними Силами інформація про зліт винищувачів стратегічної авіації РФ.

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