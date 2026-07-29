Без сестер Музичук, зате з Іванчуком і 16-річною чемпіонкою Європи. З ким Україна їде до Самарканда

Хто представить Україну й чому в чоловічій команді не знайшлося місця чинному чемпіону Європи — на LB.ua .

Звичайно, найбільше питань до жіночого колективу. Головне: чи дадуть згоду грати за збірну України наші найкращі шахістки, сестри Анна й Марія Музичук . Адже в такому разі наша команда могла б претендувати на найвищі місця, а на медалі й поготів. Однак, на жаль, Федерації шахів України не вдалося досягти згоди з нашими зірками.

До старту 46-ї Шахової олімпіади, яка відбудеться в Самарканді (Узбекистан) 15–27 вересня 2026 року, менш як два місяці. Проте головні тренери збірних України, чоловічої і жіночої, уже визначилися зі складом.

Гнатишин чи Ушеніна: питання першої шахівниці

Головний тренер жіночої збірної України гросмейстер Михайло Бродський оголосив такий склад:

WGM (жіночий міжнародний гросмейстер) Анастасія ГНАТИШИН (рейтинг — 2465);

(жіночий міжнародний гросмейстер) Анастасія ГНАТИШИН (рейтинг — 2465); GM (гросмейстер) Анна УШЕНІНА (2426);

(гросмейстер) Анна УШЕНІНА (2426); IM (міжнародний майстер) Наталія БУКСА (2382);

(міжнародний майстер) Наталія БУКСА (2382); WGM Анастасія РАХМАНГУЛОВА (2321);

Анастасія РАХМАНГУЛОВА (2321); Тетяна СКАРБАРЧУК (2240).

Цей список складено загалом. Як розподілятимуть дівчат за шахівницями, пан Михайло вирішить уже ближче до самої події. Та й сумнівів немає, що він зробить це якнайкраще.

Фото: ewcc2026.com Анастасія Гнатишин (ліворуч) під час шахової партії

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Певна річ, на першу шахівницю можна було б поставити чинну чемпіонку Європи Гнатишин, якій у червні виповнилося 16 років. Та це питання зовсім неоднозначне. Справді, Настя блискуче виступила на першості Європи в травні-червні, але в розстановці свої нюанси.

Скажімо, за першу шахівницю може сісти ексчемпіонка світу Ушеніна (до речі, вона теж дуже добре зіграла на континентальному форумі). Чому? Аня цілком може тримати цю шахівницю, де гратимуть найсильніші шахістки світу з Китаю, Індії, Грузії, Казахстану, Азербайджану тощо. А Настя стане чудовою забійницею, наприклад, на третій шахівниці (на другій — досвідчена Букса). І це принесе нашій команді більше загальних очок.

Фото: ФШУ Українська шахістка з Харкова Анна Ушеніна

На яке місце взагалі може претендувати наш колектив? Звичайно, боротися за золото українським дівчатам буде доволі важко. Але за певної удачі поборотися за медалі цілком можливо. Тим більше, що можна покладати певні надії на наш «хвіст» — Рахмангулову та Скарбарчук.

Чемпіон Європи Дегтярьов поза складом: як таке можливо?

У чоловіків проблема вибору була надважка. Але досвідчений і мудрий керівник колективу, міжнародний гросмейстер Олександр Бєлявський, з яким автор знайомий уже понад 60 років, діяв зважено і рішуче. Ось який склад він запропонував:

GM Ігор КОВАЛЕНКО (2672);

Ігор КОВАЛЕНКО (2672); GM Руслан ПОНОМАРЬОВ (2632);

Руслан ПОНОМАРЬОВ (2632); GM Василь ІВАНЧУК (2628);

Василь ІВАНЧУК (2628); GM Антон КОРОБОВ (2621);

GM Ігор САМУНЕНКОВ (2616).

Фото: eicc2026.eu Роман Дегтярьов на Чемпіонаті Європи з шахів

Насамперед впадає в око відсутність у складі чинного чемпіона Європи Романа Дегтярьова, якому щойно виповнилося 18 років. Як таке можливо? А річ у тім, що Бєлявський орієнтується передусім на перевірених бійців. Зокрема, він надав перевагу Самуненкову, якому недавно стукнуло 17 років.

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Є декілька причин цього. Перше — Ігор добре зарекомендував себе на командному чемпіонаті Європи 2025 року, де наші хлопці на чолі з Олександром Генріховичем перемогли. І Самуненков зробив великий внесок у цю перемогу.

Фото: З особистого архіву Самуненкова Ігор Самуненков під час виступу в складі збірної України

Друге — в Ігоря вищий на понад 100 пунктів рейтинг, ніж у Романа (2507). І третє (можливо, не таке важливе) — обидва хлопці грали в командному чемпіонаті Польщі. У коловому турнірі взяли участь 10 команд, які змагалися на 6 шахівницях, серед них одна обов’язкова жіноча. Особливо яскраво виступив GM Ігор Самуненков — він став найкращим шахістом турніру, набравши 7,5 з 9 з перформансом 2792, додав 21 пункт рейтингу і так подолав позначку 2600 — 2616, завдяки чому вийшов на 8-му сходинку національного рейтингу. Роман Дегтярьов також додав 9 пунктів рейтингу, що дозволило йому перетнути позначку 2500 — 2507. Цікаво, що у 2-му турі юні гросмейстери зустрілися на другій шахівниці — переміг Самуненков.

Ще одне несподіване рішення — включення до складу ветерана українських шахів Василя Іванчука. Адже саме від його послуг відмовився Олександр на європейському форумі. Тоді Бєлявський запропонував Василю Михайловичу стати помічником тренера. Іванчук образився і не погодився, але за останній період показав кілька відмінних результатів, тому головний тренер знову відчинив йому двері збірної.

Фото: ФШУ Василь Іванчук під час шахової партії

Щодо розстановки гравців… Як на мене, на першу шахівницю можна було б поставити Пономарьова.

По-перше, він довів спроможність тримати найвищу шахівницю. А по-друге, Руслан за останній час засвідчив, що перебуває в чудовій формі. До того ж колишній чемпіон світу — шахіст найвищого класу. А от Самуненков може чудово виступити в ролі першого запасного.

Фото: Ukrainian Chess Federation Руслан Пономарьов під час шахової партії на Олімпіаді.

А втім, це зовсім не означає, що ми даємо поради Олександрові. Безумовно, він сам краще знає, що робити.

Наша справа — підтримувати своїх шахістів і шахісток. Зустрінемося у вересні.