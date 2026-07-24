"Полісся" та "ЛНЗ" розпочали кваліфікацію єврокубків гідними нічиїми, "Динамо" програло грекам

Одразу три українські футбольні клуби у четвер зіграли свої матчі другого кваліфікаційного раунду єврокубкових турнірів.

"Динамо" у Лізі Європи номінально приймало грецький "ПАОК", який має вкрай неприємного власника: грецький олігарх Іван Саввіді тісно пов'язаний з Росією і свого часу був депутатом тамтешнього парламенту від партії Путіна. Проти нього запроваджено санкції через підтримку так званої "ДНР" вже після початку повномасштабного вторгнення.

На жаль, покарати ворога на футбольному полі киянам не вдалося: поразка 2:3 з голами Бражка та Лонвейка. Сподівання тепер на матч-відповідь, де у Динамо не буде підтримки вболівальників через побоювання провокацій.

Житомирське "Полісся" третій в історії клубу євросезон розпочало з несподівано бадьорого обміну голами з іменитим "Копенгагеном" у Лізі конференцій. За підопічних Руслана Ротаня відзначалися Краснопір, Федор і Філіппов, а завершилось усе рахунком 3:3.

Абсолютний дебютант євротурнірів "ЛНЗ" з Черкас також гідно змогло протистояти набагато більш досвідченому і статусному клубу. З бельгійський "Гентом" срібному призеру минулого чемпіонату України вдалося розписати нічию 0:0.