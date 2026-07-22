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"Ролан Гаррос" першим з турнірів Великого шолому запропонував гравцям призові на основі прибутку

Серія протестів першою спрацювала на керівників паризького "мейджора".

"Ролан Гаррос" першим з турнірів Великого шолому запропонував гравцям призові на основі прибутку
Еліна Світоліна грає на Ролан Гаррос
Фото: EPA/UPG

Організатори Відкритого чемпіонату Франції з тенісу погодилися визначати призові для учасників змагань на основі прибутків, отриманих від реалізації квитків, продажу сувенірів та з інших джерел надходження коштів. 

Як пише The Guardian, пропозиція щодо нової системи розподілу доходу була озвучена представникам гравців під час проведення Вімблдону. Інші мейджори - Australian Open та US Open - поки утримуються від змін.

Тенісисти хочуть, щоб призовий фонд Гренд-слемів складав 16% від прибутків, а до 2030 року зріс до 22%. Гравці зазначають, що така фіксована ставка є справедливою і усуне ситуації, коли про розмір призових вони дізнаються лише перед початком турніру. 

Для донесення своєї позиції низка представників топ-10 місць у рейтингу чоловічого та жіночого одиночного розрядів під час "Ролан Гаррос" проводили своєрідний бойкот, мінімізувавши спілкування з пресою. Така акція планувалась і на Вімблдоні, але її скасували.

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