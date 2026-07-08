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Костюк перемогла Паоліні і вперше в кар’єрі вийшла у півфінал Вімблдону

Українка продовжує оновлювати персональний рекорд виступу на трав’яному мейджорі.

Костюк перемогла Паоліні і вперше в кар’єрі вийшла у півфінал Вімблдону
Марта Костюк у матчі проти Жасмін Паоліні
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №13) здолала італійку Жасмін Пооліні (WTA №17) у чвертьфіналі Вімблдону-2026 – 2:0.

Про це повідомляє LB.ua.

Марта Костюк під час матчу
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк під час матчу

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Українка виграла обидва сети, продемонструвавши якісний теніс – 6:3, 6:2. Упродовж 1 години і 9 хвилин гри Костюк виконала 3 подачі навиліт і припустився 3 подвійних помилок.

Костюк відбиває м'яч
Фото: EPA/UPG
Костюк відбиває м'яч

Матч на Вімблдоні став 4 очним між тенісистками. В активі обох по дві перемоги.

Костюк на Вімблдоні
Фото: EPA/UPG
Костюк на Вімблдоні

Завдяки успішній грі проти італійки Костюк уперше в кар’єрі вийшла до півфіналу Вімблдону. Раніше найкращим результатом Марти було третє коло змагань.

Марта Костюк після перемоги
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк після перемоги

У півфіналі турніру Костюк зіграє з Ліндою Носковою (WTA №12) з Чехії.

Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступи на Ролан Гаррос-2026 – ґрунтовому мейджорі – у півфіналі.

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