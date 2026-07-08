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ФІФА збирається розглянути повернення російських збірних та клубів на футбольні змагання

Бажання було давно, а тепер ще й є прикриття рішенням Міжнародного Олімпійського комітету.

ФІФА збирається розглянути повернення російських збірних та клубів на футбольні змагання
Президент ФІФА Інфантіно з диктатором Путіним
Фото: EPA/UPG

Призупиненням санкцій проти російського спорту на рівні Міжнародного Олімпійського комітету хоче скористатися ФІФА: за інформацією Sky News, в керівній організації світового футболу вже готуються розглянути питання про повернення на змагання російських клубів та збірних.

Команди з країни-агресора не брали участь у жодному міжнародному футбольному форумі - чемпіонаті Європи, Кубку світу - з 2022 року, як серед чоловіків, так і серед жінок. Збірна не була допущена до кваліфікацій цих турнірів, зокрема й через скоординовану позицію суперників у Європі не проводити матчі проти росіян.

При цьому президент ФІФА Джанні Інфантіно цьогоріч вже заявляв про те, що потрібно готуватися до повернення російських клубів та збірних, бо санкції проти них нібито "не мали жодних позитивних наслідків, а тільки збільшили розчарування та ненависть".

Схоже, у керівництві ФІФА прагнуть скористатися ситуацією з МОК для того, щоб отримати виправдання відновленню участі росіян у змаганнях. Чималу роль відіграватиме позиція УЄФА, під егідою якої відбуваються усі європейські турніри і яка вже мала невдалий досвід спроби повернення представників РФ у юнацький футбол у 2023 році.

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