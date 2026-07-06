В УЄФА шукають кандидата проти Інфантіно на виборах президента ФІФА-2027

Члени виконавчого комітету УЄФА працюють над пошуком кандидата, який міг би скласти конкуренцію Джанні Інфантіно на виборах президента ФІФА у 2027 році,

Про це пише Tribuna, посилаючись на повідомлення журналіста Ромена Моліна у твіттері.

За даними видання, після рішення призупинити одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна керівники світового футболу почали обговорювати необхідність висунути альтернативного кандидата.

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«Кілька членів виконавчого комітету УЄФА вже певний час працювали за лаштунками над тим, щоб висунути кандидата, який у 2027 році протистоятиме Інфантіно.

Після рішення догодити Трампу (бо саме в цьому, на їхню думку, і полягала його суть) інші керівники світового футболу – і не лише європейського – почали обговорювати можливість знайти альтернативу, адже, за їхніми словами, «так більше не може тривати».

Втім, між розмовами та реальними діями часто існує велика різниця, а також потрібна сміливість, якої, як вважають співрозмовники, бракує переважній більшості футбольних керівників», – йдеться в повідомленні Моліни.

Форвард був вилучений у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Боснії та Герцеговини (2:0), однак зможе взяти участь у зустрічі 1/8 фіналу з Бельгією.

Після призупинення дискваліфікації Балогуна президент США Дональд Трамп подякував ФІФА за це рішення.