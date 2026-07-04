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Кабо-Верде ледь не вибило чинних чемпіонів світу з Мундіалю

Острівна країна-дебютант дала бій Мессі і компанії.

Кабо-Верде ледь не вибило чинних чемпіонів світу з Мундіалю
Аргентина - Кабо-Верде 3:2
Фото: EPA/UPG

Збірна Кабо-Верде була дуже близькою до сенсації у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу. Африканська команда, яка вперше виступає на такому високому рівні, лише трохи не дотягнула до серії пенальті з Аргентиною.

Чинні володарі Кубка світу у першому таймі вийшли вперед завдяки черговому рекордному голу Мессі - Ліонель відзначився вже 20-им взяттям воріт на чемпіонатах світу і очолює бомбардирські перегони Мундіалю-2026 із 7 голами.

По перерві Кабо-Верде несподівано вирівняло становище, гол з близької відстані на рахунку Дуарте. Цього вистачило, щоб перевести гру в овертайми.

Там аргентинці вдруге повели в рахунку, дуже схожий м'яч на витівку Дуарте вдався Лісандро Мартінесу. Але те, чим відповів Кабо-Верде, а саме Лопес Кабраль, інакше як шедевром не назвеш.

Проте втримати 2:2 до пенальті кабо-вердійцям не вдалося. Після навісу Мессі від кутового спершу здалося, що головою забив Ромеро, але потім взяття воріт записали як автогол Боргеса - позбавивши Лео ще й рекорду за асистами на Мундіалях.

3:2 у підсумку - божевільний матч у Маямі, в якому Аргентина врятувалась від ганьби, а Кабо-Верде заслужило тільки повагу на свою адресу. 

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