Кріштіану Роналду ще не полишає мрій виграти чемпіонат світу у 41 рік.

Головна афіша стадії 1/16 фіналу на чемпіонаті світу з футболу виправдала себе повністю: Португалія та Хорватія влаштували шалений матч, у якому усе вирішилося лише в компенсований час.

Хорвати дещо нелогічно відкрили рахунок по перерві зусиллями Перішича, хоча ігрова перевага очевидно належала європейським "селесао". У першому таймі "картаті" взагалі не били по воротах жодного разу.

Кріштіану Роналду, здавалося, ефектно зрівняв рахунок, замкнувши у дотик навіс партнера, але головна зірка португальців був в офсайді. Втім нагода відзначитися випала вже скоро: КріРо реалізував пенальті, і це був, як не дивно, його перший гол у плей-оф чемпіонатів світу - хоча він вже вшосте виступає на цьому турнірі.

Гол Сучича став вже другим у матчі, скасованим через офсайд, а от до взяття воріт Рамосом у компенсований час у бригаді рефері претензій не було. Проте святкувати португальцям було трохи зарано.

Йошко Гвардіол на 13-ій доданій хвилині спрямував м'яч у сітку, що могло б перевести гру в екстратайми. Але втрутився ВАР: футболіст був в офсайді, а партнер все ж доторкнувся до м'яча, що зробило положення поза грою активним. Під прокльони хорватських вболівальників і жбурляння сміття на газон арбітр гол не зарахував.

Тож 2:1 - Португалія з муками проходить Хорватію і далі зіграє з Іспанією. Мрія Роналду про Кубок світу досі жива.