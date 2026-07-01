Серена Вільямс у 44 роки повернулася на Вімблдон після перерви тривалістю чотири сезони

Легендарне повернення відбулось: Серена Вільямс зіграла свій матч першого кола Вімблдону, куди потрапила завдяки вайлдкард від організаторів після відновлення професійної кар'єри. Її не було у професійному турі з Відкритого чемпіонату США 2022 року.

Американська тенісистка у 44 роки протистояла молодшій понад удвічі австралійці Маї Джойнт. Гра тривала виснажливі 2 години і 23 хвилини.

Джойнт виграла першу партію 6:3 і вела з брейком у другій, проте Серена зуміла зламати хід поєдинку, перевести сет у тай-брейк, де відіграла матчбол. Зрештою друга партія залишилася за Вільямс.

Але на вирішальну сил вже не залишилося: знову 6:3, і далі йде представниця Австралії. Попри це, свій черговий слід в історії 23-разова переможниця мейджорів залишила. З британськими кортами вона поки не прощається, адже ще виступатиме у парному розряді із сестрою Вінус.